Bomfunk MC's - Freestyler (coloured) (8719262041158) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bomfunk MC's
Альбом (сингл)
Freestyler
Жанр
Drum & Bass. Jungle. Breakbeat. Dubstep
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб.
В наличии
Код товара: 719333
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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262041158]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bomfunk MC's
Альбом (сингл)
Freestyler
Жанр
Drum & Bass. Jungle. Breakbeat. Dubstep
Трек-лист
Freestyler (Radio Edit), Freestyler (Missing Link Mix), Freestyler (Happy Mickey Mouse Mix), Freestyler (Skillsters Remix), Freestyler (Dirty Rotten Scoundrels Surgical Spirit Mix), Freestyler (Alternative Radio Edit), Freestyler (Album Version)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Bomfunk MC's - Freestyler (coloured) (8719262041158) виниловая пластинка
Сингл «Freestyler» финской хип-хоп-группы Bomfunk MC's достиг вершин хит-парадов более чем в 10 странах, включая Австралию, Германию, Италию и Новую Зеландию. Этот хит принёс ему награду «Лучший скандинавский исполнитель» на церемонии MTV Europe Music Awards в 2000 году. «Freestyler» в различных ремиксах выпущен в честь 25-летия тиражом 1000 экземпляров на прозрачном виниле. Bomfunk MC's — финская хип-хоп-группа, существовавшая с 1998 по 2005 год, до воссоединения в 2018 году. Их самый большой хит «Freestyler» был выпущен в Финляндии 30 октября 1999 года в качестве третьего сингла с их дебютного студийного альбома In Stereo (1999), а также был выпущен за рубежом в феврале 2000 года.
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Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262041158]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bomfunk MC's
Альбом (сингл)
Freestyler
Жанр
Drum & Bass. Jungle. Breakbeat. Dubstep
Трек-лист
Freestyler (Radio Edit), Freestyler (Missing Link Mix), Freestyler (Happy Mickey Mouse Mix), Freestyler (Skillsters Remix), Freestyler (Dirty Rotten Scoundrels Surgical Spirit Mix), Freestyler (Alternative Radio Edit), Freestyler (Album Version)
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Сингл «Freestyler» финской хип-хоп-группы Bomfunk MC's достиг вершин хит-парадов более чем в 10 странах, включая Австралию, Германию, Италию и Новую Зеландию. Этот хит принёс ему награду «Лучший скандинавский исполнитель» на церемонии MTV Europe Music Awards в 2000 году. «Freestyler» в различных ремиксах выпущен в честь 25-летия тиражом 1000 экземпляров на прозрачном виниле. Bomfunk MC's — финская хип-хоп-группа, существовавшая с 1998 по 2005 год, до воссоединения в 2018 году. Их самый большой хит «Freestyler» был выпущен в Финляндии 30 октября 1999 года в качестве третьего сингла с их дебютного студийного альбома In Stereo (1999), а также был выпущен за рубежом в феврале 2000 года.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Bomfunk MC's - Freestyler (coloured) (8719262041158) виниловая пластинка - по цене 4330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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