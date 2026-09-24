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Тиски слесарные KRAFTOOL GRAND, 100 мм, (32702-100) купить с доставкой в Москве
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Тиски слесарные KRAFTOOL GRAND, 100 мм, (32702-100)

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Тиски слесарные KRAFTOOL GRAND, 100 мм, (32702-100) - фото 1
Тиски слесарные KRAFTOOL GRAND, 100 мм, (32702-100) - фото 2
Тиски слесарные KRAFTOOL GRAND, 100 мм, (32702-100) - фото 3
Тиски слесарные KRAFTOOL GRAND, 100 мм, (32702-100) - фото 4
Тиски слесарные KRAFTOOL GRAND, 100 мм, (32702-100) - фото 5
Тиски слесарные KRAFTOOL GRAND, 100 мм, (32702-100) - фото 6
Тиски слесарные KRAFTOOL GRAND, 100 мм, (32702-100) - фото 7
Тиски слесарные KRAFTOOL GRAND, 100 мм, (32702-100) - фото 8
Тиски слесарные KRAFTOOL GRAND, 100 мм, (32702-100) - фото 9
Тиски слесарные KRAFTOOL GRAND, 100 мм, (32702-100) - фото 10
Тиски слесарные KRAFTOOL GRAND, 100 мм, (32702-100) - фото 11
Тиски слесарные KRAFTOOL GRAND, 100 мм, (32702-100) - фото 12
Тиски слесарные KRAFTOOL GRAND, 100 мм, (32702-100) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Тиски
Ширина губок
100
Расход губок
100
Способ крепления
винты/болты
  • Тиски слесарные KRAFTOOL GRAND, 100 мм, (32702-100) - фото 1
  • Тиски слесарные KRAFTOOL GRAND, 100 мм, (32702-100) - фото 2
  • Тиски слесарные KRAFTOOL GRAND, 100 мм, (32702-100) - фото 3
  • Тиски слесарные KRAFTOOL GRAND, 100 мм, (32702-100) - фото 4
  • Тиски слесарные KRAFTOOL GRAND, 100 мм, (32702-100) - фото 5
  • Тиски слесарные KRAFTOOL GRAND, 100 мм, (32702-100) - фото 6
  • Тиски слесарные KRAFTOOL GRAND, 100 мм, (32702-100) - фото 7
  • Тиски слесарные KRAFTOOL GRAND, 100 мм, (32702-100) - фото 8
  • Тиски слесарные KRAFTOOL GRAND, 100 мм, (32702-100) - фото 9
  • Тиски слесарные KRAFTOOL GRAND, 100 мм, (32702-100) - фото 10
  • Тиски слесарные KRAFTOOL GRAND, 100 мм, (32702-100) - фото 11
  • Тиски слесарные KRAFTOOL GRAND, 100 мм, (32702-100) - фото 12
  • Тиски слесарные KRAFTOOL GRAND, 100 мм, (32702-100) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 580 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719289
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Тиски слесарные KRAFTOOL GRAND, 100 мм, (32702-100)
6 580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Тиски
Материал основания
чугун
Поворотное основание
Да
Ширина губок
100
Расход губок
100
Способ крепления
винты/болты
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х20х16
Вес, кг.
9.9

Описание товара Тиски слесарные KRAFTOOL GRAND, 100 мм, (32702-100)

Слесарные тиски изготовлены из высококачественного чугуна с шаровидным графитом и соответствуют самым высоким техническим требованиям. Обеспечивают длительную и качественную работу. Встроенная наковальня и поворотное на 360? основание расширяют функционал использования инструмента. Прецизионная обработка всех рабочих граней подвижной части гарантирует высокую точность в работе.



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Отзывы о товаре Тиски слесарные KRAFTOOL GRAND, 100 мм, (32702-100)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Тиски
Материал основания
чугун
Поворотное основание
Да
Ширина губок
100
Расход губок
100
Способ крепления
винты/болты
Страна производитель
Китай
Описание
Слесарные тиски изготовлены из высококачественного чугуна с шаровидным графитом и соответствуют самым высоким техническим требованиям. Обеспечивают длительную и качественную работу. Встроенная наковальня и поворотное на 360? основание расширяют функционал использования инструмента. Прецизионная обработка всех рабочих граней подвижной части гарантирует высокую точность в работе.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тиски слесарные KRAFTOOL GRAND, 100 мм, (32702-100) - стоимость товара 6580 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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