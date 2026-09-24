Заклепочник комбинированный двуручный в кейсе KRAFTOOL Combo2-M10, 2 вида заклёпок, (31181)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип инструмента
Заклепочник
Материал рукояти
пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 630 руб.
В наличии
Код товара: 721919
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9 630 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип инструмента
Заклепочник
Комплектация
Заклепочник 1шт, Съемные насадки 3.2, 4.0, 4.8, 6.4 мм 4шт, Съемные насадки для резьбовых заклепок М5, М6, М8, М10 4шт, Накидной ключ 10мм 1шт, Пластиковый кейс 1шт, упаковка
Материал рукояти
пластик
Размер заклепок
3.2, 4.0, 4.8, 6.4, М5, М6, М8, М10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х26х7
Вес, кг.
2.37
Описание товара Заклепочник комбинированный двуручный в кейсе KRAFTOOL Combo2-M10, 2 вида заклёпок, (31181)
Комбинированный двуручный заклепочник Kraftool Combo2-M10 в кейсе 31181, резьбовые М5-М10, 31181 - это компактный и надежный инструмент, который с легкостью выдерживает высокие нагрузки. Данная модель предназначена для установки резьбовых и вытяжных заклепок. Инструмент подходит для заклепок из алюминия и стали.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип инструмента
Заклепочник
Комплектация
Заклепочник 1шт, Съемные насадки 3.2, 4.0, 4.8, 6.4 мм 4шт, Съемные насадки для резьбовых заклепок М5, М6, М8, М10 4шт, Накидной ключ 10мм 1шт, Пластиковый кейс 1шт, упаковка
Материал рукояти
пластик
Размер заклепок
3.2, 4.0, 4.8, 6.4, М5, М6, М8, М10
Страна производитель
Китай
Комбинированный двуручный заклепочник Kraftool Combo2-M10 в кейсе 31181, резьбовые М5-М10, 31181 - это компактный и надежный инструмент, который с легкостью выдерживает высокие нагрузки. Данная модель предназначена для установки резьбовых и вытяжных заклепок. Инструмент подходит для заклепок из алюминия и стали.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Заклепочник комбинированный двуручный в кейсе KRAFTOOL Combo2-M10, 2 вида заклёпок, (31181) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 9630 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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