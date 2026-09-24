Тиски ЗУБР 175 мм, столярные (32731-175)
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Характеристики
Тип инструмента
Тиски
Ширина губок
175
Расход губок
200
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 240 руб.
В наличии
Код товара: 719296
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Характеристики
Бренд
Тип инструмента
Тиски
Материал основания
чугун
Поворотное основание
Да
Ширина губок
175
Расход губок
200
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х18х18
Вес, кг.
9.76
Описание товара Тиски ЗУБР 175 мм, столярные (32731-175)
Тиски ЗУБР 32731-175 эксперт столярные быстрозажимные 175мм Столярные тиски - небольшой чугунный станок весом 10 кг, предназначенный для зажима деревянных заготовок при обработке. Рабочий элемент конструкции - губки шириной 175 мм: неподвижная и подвижная, которая движется вдоль направляющих. Можно обрабатывать мягкие породы древесины - ель, сосна, тополь, пихта, прикрепляя к губкам деревянные накладки.
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Бренд
Тип инструмента
Тиски
Материал основания
чугун
Поворотное основание
Да
Ширина губок
175
Расход губок
200
Страна производитель
Китай
Тиски ЗУБР 32731-175 эксперт столярные быстрозажимные 175мм Столярные тиски - небольшой чугунный станок весом 10 кг, предназначенный для зажима деревянных заготовок при обработке. Рабочий элемент конструкции - губки шириной 175 мм: неподвижная и подвижная, которая движется вдоль направляющих. Можно обрабатывать мягкие породы древесины - ель, сосна, тополь, пихта, прикрепляя к губкам деревянные накладки.
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Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Тиски ЗУБР 175 мм, столярные (32731-175) - этот товар вы можете купить по цене 7240 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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