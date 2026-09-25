Экстрамощная стальная угловая струбцина для сварочных работ Kraftool Extrem C90 32201, глубина зажим
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Характеристики
Тип инструмента
Струбцина
Класс товара
профессиональный
Тип зажима
винтовой
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 660 руб.
В наличии
Код товара: 742490
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8 660 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип инструмента
Струбцина
Вид струбцины
угловая
Класс товара
профессиональный
Материал инструмента
чугун
Тип зажима
винтовой
Глубина зажима
90
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х26х7
Вес, кг.
1.3
Описание товара Экстрамощная стальная угловая струбцина для сварочных работ Kraftool Extrem C90 32201, глубина зажим
Экстрамощная стальная угловая струбцина для сварочных работ KRAFTOOL Extrem C90 32201 представляет собой профессиональный ручной инструмент. Прочный корпус струбцины служит для сварки крупногабаритных заготовок. Медное покрытие винта обеспечивает прочность и долговечность. Струбцина обладает высокой электропроводностью.
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Бренд
Тип инструмента
Струбцина
Вид струбцины
угловая
Класс товара
профессиональный
Материал инструмента
чугун
Тип зажима
винтовой
Глубина зажима
90
Страна производитель
Китай
Экстрамощная стальная угловая струбцина для сварочных работ KRAFTOOL Extrem C90 32201 представляет собой профессиональный ручной инструмент. Прочный корпус струбцины служит для сварки крупногабаритных заготовок. Медное покрытие винта обеспечивает прочность и долговечность. Струбцина обладает высокой электропроводностью.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Экстрамощная стальная угловая струбцина для сварочных работ Kraftool Extrem C90 32201, глубина зажим - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 8660 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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