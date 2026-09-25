Струбцина Kraftool BRC-250 32313-250, 2540/48 мм
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип инструмента
Струбцина
Класс товара
профессиональный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 530 руб.
В наличии
Код товара: 742349
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7 530 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип инструмента
Струбцина
Вид струбцины
F-образная
Класс товара
профессиональный
Материал инструмента
алюминий, сталь
Глубина зажима
48
Длина, мм
2540
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
2.75х0.1х0.1
Вес, кг.
1.3
Описание товара Струбцина Kraftool BRC-250 32313-250, 2540/48 мм
Высокоточные струбцины с коробчатым профилем из анодированного алюминия. (ВRC - ?Box Rail Clamp?) Работа на сжатие и распор. Возможность жесткой фиксации на верстаке. Глубина зажима 48 мм. . Винт и фиксаторы из высококачественной стали. Для профессионального использования и не только.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип инструмента
Струбцина
Вид струбцины
F-образная
Класс товара
профессиональный
Материал инструмента
алюминий, сталь
Глубина зажима
48
Длина, мм
2540
Страна производитель
Китай
Высокоточные струбцины с коробчатым профилем из анодированного алюминия. (ВRC - ?Box Rail Clamp?) Работа на сжатие и распор. Возможность жесткой фиксации на верстаке. Глубина зажима 48 мм. . Винт и фиксаторы из высококачественной стали. Для профессионального использования и не только.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Струбцина Kraftool BRC-250 32313-250, 2540/48 мм - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 7530 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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