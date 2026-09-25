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Струбцина Kraftool BRC-250 32313-250, 2540/48 мм купить с доставкой в Москве
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Струбцина Kraftool BRC-250 32313-250, 2540/48 мм

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Струбцина Kraftool BRC-250 32313-250, 2540/48 мм - фото 1
Струбцина Kraftool BRC-250 32313-250, 2540/48 мм - фото 2
Струбцина Kraftool BRC-250 32313-250, 2540/48 мм - фото 3
Струбцина Kraftool BRC-250 32313-250, 2540/48 мм - фото 4
Струбцина Kraftool BRC-250 32313-250, 2540/48 мм - фото 5
Струбцина Kraftool BRC-250 32313-250, 2540/48 мм - фото 6
Струбцина Kraftool BRC-250 32313-250, 2540/48 мм - фото 7
Струбцина Kraftool BRC-250 32313-250, 2540/48 мм - фото 8
Струбцина Kraftool BRC-250 32313-250, 2540/48 мм - фото 9
Струбцина Kraftool BRC-250 32313-250, 2540/48 мм - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Струбцина
Класс товара
профессиональный
  • Струбцина Kraftool BRC-250 32313-250, 2540/48 мм - фото 1
  • Струбцина Kraftool BRC-250 32313-250, 2540/48 мм - фото 2
  • Струбцина Kraftool BRC-250 32313-250, 2540/48 мм - фото 3
  • Струбцина Kraftool BRC-250 32313-250, 2540/48 мм - фото 4
  • Струбцина Kraftool BRC-250 32313-250, 2540/48 мм - фото 5
  • Струбцина Kraftool BRC-250 32313-250, 2540/48 мм - фото 6
  • Струбцина Kraftool BRC-250 32313-250, 2540/48 мм - фото 7
  • Струбцина Kraftool BRC-250 32313-250, 2540/48 мм - фото 8
  • Струбцина Kraftool BRC-250 32313-250, 2540/48 мм - фото 9
  • Струбцина Kraftool BRC-250 32313-250, 2540/48 мм - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 530 руб. 
Начислим 121 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742349
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Струбцина Kraftool BRC-250 32313-250, 2540/48 мм
7 530 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Струбцина
Вид струбцины
F-образная
Класс товара
профессиональный
Материал инструмента
алюминий, сталь
Глубина зажима
48
Длина, мм
2540
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
2.75х0.1х0.1
Вес, кг.
1.3

Описание товара Струбцина Kraftool BRC-250 32313-250, 2540/48 мм

Высокоточные струбцины с коробчатым профилем из анодированного алюминия. (ВRC - ?Box Rail Clamp?) Работа на сжатие и распор. Возможность жесткой фиксации на верстаке. Глубина зажима 48 мм. . Винт и фиксаторы из высококачественной стали. Для профессионального использования и не только.



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Отзывы о товаре Струбцина Kraftool BRC-250 32313-250, 2540/48 мм




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Струбцина
Вид струбцины
F-образная
Класс товара
профессиональный
Материал инструмента
алюминий, сталь
Глубина зажима
48
Длина, мм
2540
Страна производитель
Китай
Описание
Высокоточные струбцины с коробчатым профилем из анодированного алюминия. (ВRC - ?Box Rail Clamp?) Работа на сжатие и распор. Возможность жесткой фиксации на верстаке. Глубина зажима 48 мм. . Винт и фиксаторы из высококачественной стали. Для профессионального использования и не только.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Струбцина Kraftool BRC-250 32313-250, 2540/48 мм - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 7530 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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