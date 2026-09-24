Тиски слесарные KRAFTOOL GRAND, 125 мм, (32702-125)
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Характеристики
Тип инструмента
Тиски
Ширина губок
125
Расход губок
125
Способ крепления
винты/болты
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 310 руб.
В наличии
Код товара: 719290
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8 310 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип инструмента
Тиски
Наковальня
Да
Материал основания
чугун
Ширина губок
125
Расход губок
125
Способ крепления
винты/болты
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х24х19
Вес, кг.
13
Описание товара Тиски слесарные KRAFTOOL GRAND, 125 мм, (32702-125)
Слесарные тиски изготовлены из высококачественного чугуна с шаровидным графитом и соответствуют самым высоким техническим требованиям. Обеспечивают длительную и качественную работу. Встроенная наковальня и поворотное на 360? основание расширяют функционал использования инструмента. Прецизионная обработка всех рабочих граней подвижной части гарантирует высокую точность в работе.
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Бренд
Тип инструмента
Тиски
Наковальня
Да
Материал основания
чугун
Ширина губок
125
Расход губок
125
Способ крепления
винты/болты
Страна производитель
Китай
Слесарные тиски изготовлены из высококачественного чугуна с шаровидным графитом и соответствуют самым высоким техническим требованиям. Обеспечивают длительную и качественную работу. Встроенная наковальня и поворотное на 360? основание расширяют функционал использования инструмента. Прецизионная обработка всех рабочих граней подвижной части гарантирует высокую точность в работе.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Тиски слесарные KRAFTOOL GRAND, 125 мм, (32702-125) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 8310 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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