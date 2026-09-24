Тиски слесарные стальные KRAFTOOL STEEL, 150 мм, (32701-150)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип инструмента
Тиски
Ширина губок
150
Расход губок
150
Способ крепления
винты/болты
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 450 руб.
В наличии
Код товара: 719287
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13 450 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип инструмента
Тиски
Наковальня
Да
Материал основания
хромованадиевая сталь
Поворотное основание
Да
Ширина губок
150
Расход губок
150
Способ крепления
винты/болты
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х21х19
Вес, кг.
14
Описание товара Тиски слесарные стальные KRAFTOOL STEEL, 150 мм, (32701-150)
Стальные слесарные тиски KRAFTOOL Steel 150 мм 32701-150- профессиональный инструмент из высококачественной стали и возможностью поворота основания на 360 градусов. Подходит для мастерских широкого профиля. Обеспечивает надежный зажим деталей без риска проворачивания. Металл дополнительно окрашен, что снижает риск появления коррозии. Установка тисков на столе осуществляется при помощи винтов и гаек для чего в основании предусмотрены отверстия
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Бренд
Тип инструмента
Тиски
Наковальня
Да
Материал основания
хромованадиевая сталь
Поворотное основание
Да
Ширина губок
150
Расход губок
150
Способ крепления
винты/болты
Страна производитель
Китай
Стальные слесарные тиски KRAFTOOL Steel 150 мм 32701-150- профессиональный инструмент из высококачественной стали и возможностью поворота основания на 360 градусов. Подходит для мастерских широкого профиля. Обеспечивает надежный зажим деталей без риска проворачивания. Металл дополнительно окрашен, что снижает риск появления коррозии. Установка тисков на столе осуществляется при помощи винтов и гаек для чего в основании предусмотрены отверстия
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Тиски слесарные стальные KRAFTOOL STEEL, 150 мм, (32701-150) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 13450 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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