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Тиски слесарные KRAFTOOL Reversible 140 мм, расход 273 мм, (32705-140) купить с доставкой в Москве
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Тиски слесарные KRAFTOOL Reversible 140 мм, расход 273 мм, (32705-140)

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Тиски слесарные KRAFTOOL Reversible 140 мм, расход 273 мм, (32705-140) - фото 1
Тиски слесарные KRAFTOOL Reversible 140 мм, расход 273 мм, (32705-140) - фото 2
Тиски слесарные KRAFTOOL Reversible 140 мм, расход 273 мм, (32705-140) - фото 3
Тиски слесарные KRAFTOOL Reversible 140 мм, расход 273 мм, (32705-140) - фото 4
Тиски слесарные KRAFTOOL Reversible 140 мм, расход 273 мм, (32705-140) - фото 5
Тиски слесарные KRAFTOOL Reversible 140 мм, расход 273 мм, (32705-140) - фото 6
Тиски слесарные KRAFTOOL Reversible 140 мм, расход 273 мм, (32705-140) - фото 7
Тиски слесарные KRAFTOOL Reversible 140 мм, расход 273 мм, (32705-140) - фото 8
Тиски слесарные KRAFTOOL Reversible 140 мм, расход 273 мм, (32705-140) - фото 9
Тиски слесарные KRAFTOOL Reversible 140 мм, расход 273 мм, (32705-140) - фото 10
Тиски слесарные KRAFTOOL Reversible 140 мм, расход 273 мм, (32705-140) - фото 11
Тиски слесарные KRAFTOOL Reversible 140 мм, расход 273 мм, (32705-140) - фото 12
Тиски слесарные KRAFTOOL Reversible 140 мм, расход 273 мм, (32705-140) - фото 13
Тиски слесарные KRAFTOOL Reversible 140 мм, расход 273 мм, (32705-140) - фото 14
Тиски слесарные KRAFTOOL Reversible 140 мм, расход 273 мм, (32705-140) - фото 15
Тиски слесарные KRAFTOOL Reversible 140 мм, расход 273 мм, (32705-140) - фото 16
Тиски слесарные KRAFTOOL Reversible 140 мм, расход 273 мм, (32705-140) - фото 17
Тиски слесарные KRAFTOOL Reversible 140 мм, расход 273 мм, (32705-140) - фото 18
Тиски слесарные KRAFTOOL Reversible 140 мм, расход 273 мм, (32705-140) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Тиски
Ширина губок
140
Расход губок
273
Способ крепления
винты/болты
  • Тиски слесарные KRAFTOOL Reversible 140 мм, расход 273 мм, (32705-140) - фото 1
  • Тиски слесарные KRAFTOOL Reversible 140 мм, расход 273 мм, (32705-140) - фото 2
  • Тиски слесарные KRAFTOOL Reversible 140 мм, расход 273 мм, (32705-140) - фото 3
  • Тиски слесарные KRAFTOOL Reversible 140 мм, расход 273 мм, (32705-140) - фото 4
  • Тиски слесарные KRAFTOOL Reversible 140 мм, расход 273 мм, (32705-140) - фото 5
  • Тиски слесарные KRAFTOOL Reversible 140 мм, расход 273 мм, (32705-140) - фото 6
  • Тиски слесарные KRAFTOOL Reversible 140 мм, расход 273 мм, (32705-140) - фото 7
  • Тиски слесарные KRAFTOOL Reversible 140 мм, расход 273 мм, (32705-140) - фото 8
  • Тиски слесарные KRAFTOOL Reversible 140 мм, расход 273 мм, (32705-140) - фото 9
  • Тиски слесарные KRAFTOOL Reversible 140 мм, расход 273 мм, (32705-140) - фото 10
  • Тиски слесарные KRAFTOOL Reversible 140 мм, расход 273 мм, (32705-140) - фото 11
  • Тиски слесарные KRAFTOOL Reversible 140 мм, расход 273 мм, (32705-140) - фото 12
  • Тиски слесарные KRAFTOOL Reversible 140 мм, расход 273 мм, (32705-140) - фото 13
  • Тиски слесарные KRAFTOOL Reversible 140 мм, расход 273 мм, (32705-140) - фото 14
  • Тиски слесарные KRAFTOOL Reversible 140 мм, расход 273 мм, (32705-140) - фото 15
  • Тиски слесарные KRAFTOOL Reversible 140 мм, расход 273 мм, (32705-140) - фото 16
  • Тиски слесарные KRAFTOOL Reversible 140 мм, расход 273 мм, (32705-140) - фото 17
  • Тиски слесарные KRAFTOOL Reversible 140 мм, расход 273 мм, (32705-140) - фото 18
  • Тиски слесарные KRAFTOOL Reversible 140 мм, расход 273 мм, (32705-140) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 820 руб. 
Начислим 222 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722573
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Тиски слесарные KRAFTOOL Reversible 140 мм, расход 273 мм, (32705-140)
13 820 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Тиски
Комплектация
тиски, документация, упаковка
Наковальня
Да
Материал основания
чугун
Ширина губок
140
Расход губок
273
Способ крепления
винты/болты
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х25х23
Вес, кг.
21.62

Описание товара Тиски слесарные KRAFTOOL Reversible 140 мм, расход 273 мм, (32705-140)

KRAFTOOL Reversible Слесарные тиски 140 мм, расход 273 мм 32705-140 - профессиональные слесарные тиски с увеличенной шириной захвата. Универсальная конструкция позволяет надежно и одинаково точно фиксировать крупные и компактные заготовки. Корпус из высококачественного чугуна НТ-200.



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Отзывы о товаре Тиски слесарные KRAFTOOL Reversible 140 мм, расход 273 мм, (32705-140)




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Тиски
Комплектация
тиски, документация, упаковка
Наковальня
Да
Материал основания
чугун
Ширина губок
140
Расход губок
273
Способ крепления
винты/болты
Страна производитель
Китай
Описание
KRAFTOOL Reversible Слесарные тиски 140 мм, расход 273 мм 32705-140 - профессиональные слесарные тиски с увеличенной шириной захвата. Универсальная конструкция позволяет надежно и одинаково точно фиксировать крупные и компактные заготовки. Корпус из высококачественного чугуна НТ-200.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тиски слесарные KRAFTOOL Reversible 140 мм, расход 273 мм, (32705-140) - этот товар вы можете купить по цене 13820 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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