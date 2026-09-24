Тиски слесарные KRAFTOOL Reversible 140 мм, расход 273 мм, (32705-140)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип инструмента
Тиски
Ширина губок
140
Расход губок
273
Способ крепления
винты/болты
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 820 руб.
В наличии
Код товара: 722573
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13 820 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип инструмента
Тиски
Комплектация
тиски, документация, упаковка
Наковальня
Да
Материал основания
чугун
Ширина губок
140
Расход губок
273
Способ крепления
винты/болты
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х25х23
Вес, кг.
21.62
Описание товара Тиски слесарные KRAFTOOL Reversible 140 мм, расход 273 мм, (32705-140)
KRAFTOOL Reversible Слесарные тиски 140 мм, расход 273 мм 32705-140 - профессиональные слесарные тиски с увеличенной шириной захвата. Универсальная конструкция позволяет надежно и одинаково точно фиксировать крупные и компактные заготовки. Корпус из высококачественного чугуна НТ-200.
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Бренд
Тип инструмента
Тиски
Комплектация
тиски, документация, упаковка
Наковальня
Да
Материал основания
чугун
Ширина губок
140
Расход губок
273
Способ крепления
винты/болты
Страна производитель
Китай
KRAFTOOL Reversible Слесарные тиски 140 мм, расход 273 мм 32705-140 - профессиональные слесарные тиски с увеличенной шириной захвата. Универсальная конструкция позволяет надежно и одинаково точно фиксировать крупные и компактные заготовки. Корпус из высококачественного чугуна НТ-200.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Тиски слесарные KRAFTOOL Reversible 140 мм, расход 273 мм, (32705-140) - этот товар вы можете купить по цене 13820 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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