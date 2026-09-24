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Тиски чугунные слесарные KRAFTOOL 3D Multi-Purpose, 125 мм, (32706-125) купить с доставкой в Москве
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Тиски чугунные слесарные KRAFTOOL 3D Multi-Purpose, 125 мм, (32706-125)

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Тиски чугунные слесарные KRAFTOOL 3D Multi-Purpose, 125 мм, (32706-125) - фото 1
Тиски чугунные слесарные KRAFTOOL 3D Multi-Purpose, 125 мм, (32706-125) - фото 2
Тиски чугунные слесарные KRAFTOOL 3D Multi-Purpose, 125 мм, (32706-125) - фото 3
Тиски чугунные слесарные KRAFTOOL 3D Multi-Purpose, 125 мм, (32706-125) - фото 4
Тиски чугунные слесарные KRAFTOOL 3D Multi-Purpose, 125 мм, (32706-125) - фото 5
Тиски чугунные слесарные KRAFTOOL 3D Multi-Purpose, 125 мм, (32706-125) - фото 6
Тиски чугунные слесарные KRAFTOOL 3D Multi-Purpose, 125 мм, (32706-125) - фото 7
Тиски чугунные слесарные KRAFTOOL 3D Multi-Purpose, 125 мм, (32706-125) - фото 8
Тиски чугунные слесарные KRAFTOOL 3D Multi-Purpose, 125 мм, (32706-125) - фото 9
Тиски чугунные слесарные KRAFTOOL 3D Multi-Purpose, 125 мм, (32706-125) - фото 10
Тиски чугунные слесарные KRAFTOOL 3D Multi-Purpose, 125 мм, (32706-125) - фото 11
Тиски чугунные слесарные KRAFTOOL 3D Multi-Purpose, 125 мм, (32706-125) - фото 12
Тиски чугунные слесарные KRAFTOOL 3D Multi-Purpose, 125 мм, (32706-125) - фото 13
Тиски чугунные слесарные KRAFTOOL 3D Multi-Purpose, 125 мм, (32706-125) - фото 14
Тиски чугунные слесарные KRAFTOOL 3D Multi-Purpose, 125 мм, (32706-125) - фото 15
Тиски чугунные слесарные KRAFTOOL 3D Multi-Purpose, 125 мм, (32706-125) - фото 16
Тиски чугунные слесарные KRAFTOOL 3D Multi-Purpose, 125 мм, (32706-125) - фото 17
Тиски чугунные слесарные KRAFTOOL 3D Multi-Purpose, 125 мм, (32706-125) - фото 18
Тиски чугунные слесарные KRAFTOOL 3D Multi-Purpose, 125 мм, (32706-125) - фото 19
Тиски чугунные слесарные KRAFTOOL 3D Multi-Purpose, 125 мм, (32706-125) - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Тиски
Ширина губок
125
Расход губок
125
Способ крепления
винты/болты
  • Тиски чугунные слесарные KRAFTOOL 3D Multi-Purpose, 125 мм, (32706-125) - фото 1
  • Тиски чугунные слесарные KRAFTOOL 3D Multi-Purpose, 125 мм, (32706-125) - фото 2
  • Тиски чугунные слесарные KRAFTOOL 3D Multi-Purpose, 125 мм, (32706-125) - фото 3
  • Тиски чугунные слесарные KRAFTOOL 3D Multi-Purpose, 125 мм, (32706-125) - фото 4
  • Тиски чугунные слесарные KRAFTOOL 3D Multi-Purpose, 125 мм, (32706-125) - фото 5
  • Тиски чугунные слесарные KRAFTOOL 3D Multi-Purpose, 125 мм, (32706-125) - фото 6
  • Тиски чугунные слесарные KRAFTOOL 3D Multi-Purpose, 125 мм, (32706-125) - фото 7
  • Тиски чугунные слесарные KRAFTOOL 3D Multi-Purpose, 125 мм, (32706-125) - фото 8
  • Тиски чугунные слесарные KRAFTOOL 3D Multi-Purpose, 125 мм, (32706-125) - фото 9
  • Тиски чугунные слесарные KRAFTOOL 3D Multi-Purpose, 125 мм, (32706-125) - фото 10
  • Тиски чугунные слесарные KRAFTOOL 3D Multi-Purpose, 125 мм, (32706-125) - фото 11
  • Тиски чугунные слесарные KRAFTOOL 3D Multi-Purpose, 125 мм, (32706-125) - фото 12
  • Тиски чугунные слесарные KRAFTOOL 3D Multi-Purpose, 125 мм, (32706-125) - фото 13
  • Тиски чугунные слесарные KRAFTOOL 3D Multi-Purpose, 125 мм, (32706-125) - фото 14
  • Тиски чугунные слесарные KRAFTOOL 3D Multi-Purpose, 125 мм, (32706-125) - фото 15
  • Тиски чугунные слесарные KRAFTOOL 3D Multi-Purpose, 125 мм, (32706-125) - фото 16
  • Тиски чугунные слесарные KRAFTOOL 3D Multi-Purpose, 125 мм, (32706-125) - фото 17
  • Тиски чугунные слесарные KRAFTOOL 3D Multi-Purpose, 125 мм, (32706-125) - фото 18
  • Тиски чугунные слесарные KRAFTOOL 3D Multi-Purpose, 125 мм, (32706-125) - фото 19
  • Тиски чугунные слесарные KRAFTOOL 3D Multi-Purpose, 125 мм, (32706-125) - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 190 руб. 
Начислим 196 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722574
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Тиски чугунные слесарные KRAFTOOL 3D Multi-Purpose, 125 мм, (32706-125)
12 190 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Тиски
Комплектация
тиски, документация, упаковка
Наковальня
Да
Материал основания
чугун
Ширина губок
125
Расход губок
125
Способ крепления
винты/болты
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х23х22
Вес, кг.
16.06

Описание товара Тиски чугунные слесарные KRAFTOOL 3D Multi-Purpose, 125 мм, (32706-125)

Чугунные слесарные тиски предназначены для зажима различных предметов или их отдельных составных элементов. Профессиональные 3D слесарные тиски с поворотом в двух плоскостях на 360° и блокировкой в каждой из них. Универсальная конструкция позволяет надёжно и одинаково точно фиксировать крупные и компактные заготовки. Корпус из высококачественного чугуна HT-200. Поворотное основание на 360°. Усилие зажима до 3500 кг/см2. Сменные стальные закаленные губки с рифленой поверхностью. Универсальный зажим для труб. Наковальня для мелких слесарных работ.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Тиски чугунные слесарные KRAFTOOL 3D Multi-Purpose, 125 мм, (32706-125)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Тиски
Комплектация
тиски, документация, упаковка
Наковальня
Да
Материал основания
чугун
Ширина губок
125
Расход губок
125
Способ крепления
винты/болты
Страна производитель
Китай
Описание
Чугунные слесарные тиски предназначены для зажима различных предметов или их отдельных составных элементов. Профессиональные 3D слесарные тиски с поворотом в двух плоскостях на 360° и блокировкой в каждой из них. Универсальная конструкция позволяет надёжно и одинаково точно фиксировать крупные и компактные заготовки. Корпус из высококачественного чугуна HT-200. Поворотное основание на 360°. Усилие зажима до 3500 кг/см2. Сменные стальные закаленные губки с рифленой поверхностью. Универсальный зажим для труб. Наковальня для мелких слесарных работ.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тиски чугунные слесарные KRAFTOOL 3D Multi-Purpose, 125 мм, (32706-125) - по цене 12190 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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