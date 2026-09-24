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Заклепочник комбинированный складной в кейсе KRAFTOOL Combo3-M12, 3 вида заклёпок, (31182) купить с доставкой в Москве
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Заклепочник комбинированный складной в кейсе KRAFTOOL Combo3-M12, 3 вида заклёпок, (31182)

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Заклепочник комбинированный складной в кейсе KRAFTOOL Combo3-M12, 3 вида заклёпок, (31182) - фото 1
Заклепочник комбинированный складной в кейсе KRAFTOOL Combo3-M12, 3 вида заклёпок, (31182) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Заклепочник
Материал рукояти
пластик
  • Заклепочник комбинированный складной в кейсе KRAFTOOL Combo3-M12, 3 вида заклёпок, (31182) - фото 1
  • Заклепочник комбинированный складной в кейсе KRAFTOOL Combo3-M12, 3 вида заклёпок, (31182) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 930 руб. 
Начислим 159 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721915
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Заклепочник комбинированный складной в кейсе KRAFTOOL Combo3-M12, 3 вида заклёпок, (31182)
9 930 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Заклепочник
Комплектация
Заклепочник, съемные насадки (3 вида), накидной ключ, документация, упаковка
Материал рукояти
пластик
Размер заклепок
3.2, 4.0, 4.8, 6.0, 6.4, М4-М12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х24х6
Вес, кг.
3.04

Описание товара Заклепочник комбинированный складной в кейсе KRAFTOOL Combo3-M12, 3 вида заклёпок, (31182)

Комбинированный складной заклепочник в кейсе KRAFTOOL Combo3-M12 3 вида заклёпок 31182_z01 выдерживает большие нагрузки и предназначен для установки резьбовых штифтов, резьбовых и вытяжных заклепок из любых видов материалов при профессиональных и индустриальных работах. Применяется для установки вытяжных и резьбовых заклепок, а также резьбовых штифтов. Используется с вытяжными заклеками: алюминиевые и стальные - 3,2, 4,0, 4,8, 6,0, 6,4 мм, нержавеющие - 3,2, 4,0, 4,8, 6,0 мм, резьбовыми заклепками: алюминиевые М4, М5, М6, М8, М10, М12, стальные М4, М5, М6, М8, М10, нержавеющие М4, М5, М6, М8, резьбовыми штифтами: алюминиевые и стальные М4, М5, М6, М8, нержавеющие М4, М5, М6, М8. Резьбовая заклепка установлена, когда образовался бортик. Дальнейшее вытягивание приводит к поломке насадок.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Заклепочник комбинированный складной в кейсе KRAFTOOL Combo3-M12, 3 вида заклёпок, (31182)




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Заклепочник
Комплектация
Заклепочник, съемные насадки (3 вида), накидной ключ, документация, упаковка
Материал рукояти
пластик
Размер заклепок
3.2, 4.0, 4.8, 6.0, 6.4, М4-М12
Страна производитель
Китай
Описание
Комбинированный складной заклепочник в кейсе KRAFTOOL Combo3-M12 3 вида заклёпок 31182_z01 выдерживает большие нагрузки и предназначен для установки резьбовых штифтов, резьбовых и вытяжных заклепок из любых видов материалов при профессиональных и индустриальных работах. Применяется для установки вытяжных и резьбовых заклепок, а также резьбовых штифтов. Используется с вытяжными заклеками: алюминиевые и стальные - 3,2, 4,0, 4,8, 6,0, 6,4 мм, нержавеющие - 3,2, 4,0, 4,8, 6,0 мм, резьбовыми заклепками: алюминиевые М4, М5, М6, М8, М10, М12, стальные М4, М5, М6, М8, М10, нержавеющие М4, М5, М6, М8, резьбовыми штифтами: алюминиевые и стальные М4, М5, М6, М8, нержавеющие М4, М5, М6, М8. Резьбовая заклепка установлена, когда образовался бортик. Дальнейшее вытягивание приводит к поломке насадок.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Заклепочник комбинированный складной в кейсе KRAFTOOL Combo3-M12, 3 вида заклёпок, (31182) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 9930 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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