Заклепочник комбинированный складной в кейсе KRAFTOOL Combo3-M12, 3 вида заклёпок, (31182)
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Характеристики
Описание товара Заклепочник комбинированный складной в кейсе KRAFTOOL Combo3-M12, 3 вида заклёпок, (31182)
Комбинированный складной заклепочник в кейсе KRAFTOOL Combo3-M12 3 вида заклёпок 31182_z01 выдерживает большие нагрузки и предназначен для установки резьбовых штифтов, резьбовых и вытяжных заклепок из любых видов материалов при профессиональных и индустриальных работах. Применяется для установки вытяжных и резьбовых заклепок, а также резьбовых штифтов. Используется с вытяжными заклеками: алюминиевые и стальные - 3,2, 4,0, 4,8, 6,0, 6,4 мм, нержавеющие - 3,2, 4,0, 4,8, 6,0 мм, резьбовыми заклепками: алюминиевые М4, М5, М6, М8, М10, М12, стальные М4, М5, М6, М8, М10, нержавеющие М4, М5, М6, М8, резьбовыми штифтами: алюминиевые и стальные М4, М5, М6, М8, нержавеющие М4, М5, М6, М8. Резьбовая заклепка установлена, когда образовался бортик. Дальнейшее вытягивание приводит к поломке насадок.
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