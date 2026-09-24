Кувалда KRAFTOOL Steel FORCE, 6 кг, со стальной удлинённой обрезиненной рукояткой (2009-6)
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Характеристики
Тип инструмента
Кувалда
Форма бойка
круглый
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 100 руб.
В наличии
Код товара: 721929
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7 100 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип инструмента
Кувалда
Комплектация
инструмент, документация, упаковка
Форма бойка
круглый
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
сталь
Обрезиненная ручка
да
Длина, мм
800
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х19х7
Вес, кг.
7.18
Описание товара Кувалда KRAFTOOL Steel FORCE, 6 кг, со стальной удлинённой обрезиненной рукояткой (2009-6)
Кувалда Kraftool 2009-6 разработана для сложных работ, связанных с деконструкций бетонных объектов, а также разломе строений. Удобная рукоять с прорезиненным хватом и утолщением на конце исключает выскальзывание инструмента даже при сильном замахе. Боек надежно насажен и расклинен.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип инструмента
Кувалда
Комплектация
инструмент, документация, упаковка
Форма бойка
круглый
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
сталь
Обрезиненная ручка
да
Длина, мм
800
Страна производитель
Китай
Кувалда Kraftool 2009-6 разработана для сложных работ, связанных с деконструкций бетонных объектов, а также разломе строений. Удобная рукоять с прорезиненным хватом и утолщением на конце исключает выскальзывание инструмента даже при сильном замахе. Боек надежно насажен и расклинен.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Кувалда KRAFTOOL Steel FORCE, 6 кг, со стальной удлинённой обрезиненной рукояткой (2009-6) - по цене 7100 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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