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Заклепочник комбинированный поворотный в кейсе KRAFTOOL Combo3-M6, 360°, 3 вида заклёпок, (31178) купить с доставкой в Москве
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Заклепочник комбинированный поворотный в кейсе KRAFTOOL Combo3-M6, 360°, 3 вида заклёпок, (31178)

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Заклепочник комбинированный поворотный в кейсе KRAFTOOL Combo3-M6, 360°, 3 вида заклёпок, (31178) - фото 1
Заклепочник комбинированный поворотный в кейсе KRAFTOOL Combo3-M6, 360°, 3 вида заклёпок, (31178) - фото 2
Заклепочник комбинированный поворотный в кейсе KRAFTOOL Combo3-M6, 360°, 3 вида заклёпок, (31178) - фото 3
Заклепочник комбинированный поворотный в кейсе KRAFTOOL Combo3-M6, 360°, 3 вида заклёпок, (31178) - фото 4
Заклепочник комбинированный поворотный в кейсе KRAFTOOL Combo3-M6, 360°, 3 вида заклёпок, (31178) - фото 5
Заклепочник комбинированный поворотный в кейсе KRAFTOOL Combo3-M6, 360°, 3 вида заклёпок, (31178) - фото 6
Заклепочник комбинированный поворотный в кейсе KRAFTOOL Combo3-M6, 360°, 3 вида заклёпок, (31178) - фото 7
Заклепочник комбинированный поворотный в кейсе KRAFTOOL Combo3-M6, 360°, 3 вида заклёпок, (31178) - фото 8
Заклепочник комбинированный поворотный в кейсе KRAFTOOL Combo3-M6, 360°, 3 вида заклёпок, (31178) - фото 9
Заклепочник комбинированный поворотный в кейсе KRAFTOOL Combo3-M6, 360°, 3 вида заклёпок, (31178) - фото 10
Заклепочник комбинированный поворотный в кейсе KRAFTOOL Combo3-M6, 360°, 3 вида заклёпок, (31178) - фото 11
Заклепочник комбинированный поворотный в кейсе KRAFTOOL Combo3-M6, 360°, 3 вида заклёпок, (31178) - фото 12
Заклепочник комбинированный поворотный в кейсе KRAFTOOL Combo3-M6, 360°, 3 вида заклёпок, (31178) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Заклепочник
Материал рукояти
пластик
  • Заклепочник комбинированный поворотный в кейсе KRAFTOOL Combo3-M6, 360°, 3 вида заклёпок, (31178) - фото 1
  • Заклепочник комбинированный поворотный в кейсе KRAFTOOL Combo3-M6, 360°, 3 вида заклёпок, (31178) - фото 2
  • Заклепочник комбинированный поворотный в кейсе KRAFTOOL Combo3-M6, 360°, 3 вида заклёпок, (31178) - фото 3
  • Заклепочник комбинированный поворотный в кейсе KRAFTOOL Combo3-M6, 360°, 3 вида заклёпок, (31178) - фото 4
  • Заклепочник комбинированный поворотный в кейсе KRAFTOOL Combo3-M6, 360°, 3 вида заклёпок, (31178) - фото 5
  • Заклепочник комбинированный поворотный в кейсе KRAFTOOL Combo3-M6, 360°, 3 вида заклёпок, (31178) - фото 6
  • Заклепочник комбинированный поворотный в кейсе KRAFTOOL Combo3-M6, 360°, 3 вида заклёпок, (31178) - фото 7
  • Заклепочник комбинированный поворотный в кейсе KRAFTOOL Combo3-M6, 360°, 3 вида заклёпок, (31178) - фото 8
  • Заклепочник комбинированный поворотный в кейсе KRAFTOOL Combo3-M6, 360°, 3 вида заклёпок, (31178) - фото 9
  • Заклепочник комбинированный поворотный в кейсе KRAFTOOL Combo3-M6, 360°, 3 вида заклёпок, (31178) - фото 10
  • Заклепочник комбинированный поворотный в кейсе KRAFTOOL Combo3-M6, 360°, 3 вида заклёпок, (31178) - фото 11
  • Заклепочник комбинированный поворотный в кейсе KRAFTOOL Combo3-M6, 360°, 3 вида заклёпок, (31178) - фото 12
  • Заклепочник комбинированный поворотный в кейсе KRAFTOOL Combo3-M6, 360°, 3 вида заклёпок, (31178) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 700 руб. 
Начислим 108 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721908
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Заклепочник комбинированный поворотный в кейсе KRAFTOOL Combo3-M6, 360°, 3 вида заклёпок, (31178)
6 700 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Заклепочник
Комплектация
заклепочник; съемные насадки (3 вида); накидной ключ (3 вида);
Материал инструмента
сталь
Материал рукояти
пластик
Поворотное основание
Да
Обрезиненная ручка
да
Тип заклепок
Вытяжные
Длина, мм
360
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х19х6
Вес, кг.
1.74

Описание товара Заклепочник комбинированный поворотный в кейсе KRAFTOOL Combo3-M6, 360°, 3 вида заклёпок, (31178)

Заклепочник комбинированный Kraftool Combo3-M6 360°,поворотный, 3 вида заклёпок, в кейсе (31178_z01) позволяет быстро и без особых усилий соединить между собой несколько слоев листового материала или закрепить его на жесткой основе. Комбинированный заклепочник выдерживает высокие рабочие нагрузки и предназначен для установки резьбовых штифтов, резьбовых и вытяжных заклепок из алюминия, стали и нержавеющей стали. Удобные рукоятки облегчают эксплуатацию и исключают приложение больших усилий. Резьбовая заклепка установлена, когда образовался бортик. Дальнейшее вытягивание приводит к поломке насадок. Назначение: Применяется для установки вытяжных и резьбовых заклепок, а также резьбовых штифтов. Используется с алюминиевыми и стальными заклепками диаметром 2,4, 3,2, 4,0, 4,8 мм, М3, М4, М5, М6, алюминиевыми и стальными штифтами М4, М5, М6, нержавеющими заклепками диаметром 2,4, 3,2, 4,0 мм, М3, М4, М5, нержавеющими штифтами М4, М5. Преимущества: комбинированный поворотный заклепочник работает с тремя видами крепежа - вытяжными заклепками, резьбовыми заклепками, резьбовыми штифтами поворотная головка (на 360 градусов) облегчает работу в труднодоступных местах рабочие губки изготовлены из хромистой стали SCM440, закалены и устойчивы к циклическим нагрузкам корпус изготовлен из специального сплава методом литья под давлением кейс обеспечивает удобство хранения Комплектация: заклепочник съемные насадки (3 вида) накидной ключ (3 вида)



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Отзывы о товаре Заклепочник комбинированный поворотный в кейсе KRAFTOOL Combo3-M6, 360°, 3 вида заклёпок, (31178)




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Заклепочник
Комплектация
заклепочник; съемные насадки (3 вида); накидной ключ (3 вида);
Материал инструмента
сталь
Материал рукояти
пластик
Поворотное основание
Да
Обрезиненная ручка
да
Тип заклепок
Вытяжные
Длина, мм
360
Страна производитель
Китай
Описание
Заклепочник комбинированный Kraftool Combo3-M6 360°,поворотный, 3 вида заклёпок, в кейсе (31178_z01) позволяет быстро и без особых усилий соединить между собой несколько слоев листового материала или закрепить его на жесткой основе. Комбинированный заклепочник выдерживает высокие рабочие нагрузки и предназначен для установки резьбовых штифтов, резьбовых и вытяжных заклепок из алюминия, стали и нержавеющей стали. Удобные рукоятки облегчают эксплуатацию и исключают приложение больших усилий. Резьбовая заклепка установлена, когда образовался бортик. Дальнейшее вытягивание приводит к поломке насадок. Назначение: Применяется для установки вытяжных и резьбовых заклепок, а также резьбовых штифтов. Используется с алюминиевыми и стальными заклепками диаметром 2,4, 3,2, 4,0, 4,8 мм, М3, М4, М5, М6, алюминиевыми и стальными штифтами М4, М5, М6, нержавеющими заклепками диаметром 2,4, 3,2, 4,0 мм, М3, М4, М5, нержавеющими штифтами М4, М5. Преимущества: комбинированный поворотный заклепочник работает с тремя видами крепежа - вытяжными заклепками, резьбовыми заклепками, резьбовыми штифтами поворотная головка (на 360 градусов) облегчает работу в труднодоступных местах рабочие губки изготовлены из хромистой стали SCM440, закалены и устойчивы к циклическим нагрузкам корпус изготовлен из специального сплава методом литья под давлением кейс обеспечивает удобство хранения Комплектация: заклепочник съемные насадки (3 вида) накидной ключ (3 вида)


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Заклепочник комбинированный поворотный в кейсе KRAFTOOL Combo3-M6, 360°, 3 вида заклёпок, (31178) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 6700 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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