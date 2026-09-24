Заклепочник комбинированный поворотный в кейсе KRAFTOOL Combo3-M6, 360°, 3 вида заклёпок, (31178)
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Характеристики
Описание товара Заклепочник комбинированный поворотный в кейсе KRAFTOOL Combo3-M6, 360°, 3 вида заклёпок, (31178)
Заклепочник комбинированный Kraftool Combo3-M6 360°,поворотный, 3 вида заклёпок, в кейсе (31178_z01) позволяет быстро и без особых усилий соединить между собой несколько слоев листового материала или закрепить его на жесткой основе. Комбинированный заклепочник выдерживает высокие рабочие нагрузки и предназначен для установки резьбовых штифтов, резьбовых и вытяжных заклепок из алюминия, стали и нержавеющей стали. Удобные рукоятки облегчают эксплуатацию и исключают приложение больших усилий. Резьбовая заклепка установлена, когда образовался бортик. Дальнейшее вытягивание приводит к поломке насадок. Назначение: Применяется для установки вытяжных и резьбовых заклепок, а также резьбовых штифтов. Используется с алюминиевыми и стальными заклепками диаметром 2,4, 3,2, 4,0, 4,8 мм, М3, М4, М5, М6, алюминиевыми и стальными штифтами М4, М5, М6, нержавеющими заклепками диаметром 2,4, 3,2, 4,0 мм, М3, М4, М5, нержавеющими штифтами М4, М5. Преимущества: комбинированный поворотный заклепочник работает с тремя видами крепежа - вытяжными заклепками, резьбовыми заклепками, резьбовыми штифтами поворотная головка (на 360 градусов) облегчает работу в труднодоступных местах рабочие губки изготовлены из хромистой стали SCM440, закалены и устойчивы к циклическим нагрузкам корпус изготовлен из специального сплава методом литья под давлением кейс обеспечивает удобство хранения Комплектация: заклепочник съемные насадки (3 вида) накидной ключ (3 вида)
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