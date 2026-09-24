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Тиски слесарные ЗУБР 125 мм (3258-125_Z02) купить с доставкой в Москве
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Тиски слесарные ЗУБР 125 мм (3258-125_Z02)

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Тиски слесарные ЗУБР 125 мм (3258-125_Z02) - фото 1
Тиски слесарные ЗУБР 125 мм (3258-125_Z02) - фото 2
Тиски слесарные ЗУБР 125 мм (3258-125_Z02) - фото 3
Тиски слесарные ЗУБР 125 мм (3258-125_Z02) - фото 4
Тиски слесарные ЗУБР 125 мм (3258-125_Z02) - фото 5
Тиски слесарные ЗУБР 125 мм (3258-125_Z02) - фото 6
Тиски слесарные ЗУБР 125 мм (3258-125_Z02) - фото 7
Тиски слесарные ЗУБР 125 мм (3258-125_Z02) - фото 8
Тиски слесарные ЗУБР 125 мм (3258-125_Z02) - фото 9
Тиски слесарные ЗУБР 125 мм (3258-125_Z02) - фото 10
Тиски слесарные ЗУБР 125 мм (3258-125_Z02) - фото 11
Тиски слесарные ЗУБР 125 мм (3258-125_Z02) - фото 12
Тиски слесарные ЗУБР 125 мм (3258-125_Z02) - фото 13
Тиски слесарные ЗУБР 125 мм (3258-125_Z02) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Тиски
  • Тиски слесарные ЗУБР 125 мм (3258-125_Z02) - фото 1
  • Тиски слесарные ЗУБР 125 мм (3258-125_Z02) - фото 2
  • Тиски слесарные ЗУБР 125 мм (3258-125_Z02) - фото 3
  • Тиски слесарные ЗУБР 125 мм (3258-125_Z02) - фото 4
  • Тиски слесарные ЗУБР 125 мм (3258-125_Z02) - фото 5
  • Тиски слесарные ЗУБР 125 мм (3258-125_Z02) - фото 6
  • Тиски слесарные ЗУБР 125 мм (3258-125_Z02) - фото 7
  • Тиски слесарные ЗУБР 125 мм (3258-125_Z02) - фото 8
  • Тиски слесарные ЗУБР 125 мм (3258-125_Z02) - фото 9
  • Тиски слесарные ЗУБР 125 мм (3258-125_Z02) - фото 10
  • Тиски слесарные ЗУБР 125 мм (3258-125_Z02) - фото 11
  • Тиски слесарные ЗУБР 125 мм (3258-125_Z02) - фото 12
  • Тиски слесарные ЗУБР 125 мм (3258-125_Z02) - фото 13
  • Тиски слесарные ЗУБР 125 мм (3258-125_Z02) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 290 руб. 
Начислим 101 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 697240
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Тиски слесарные ЗУБР 125 мм (3258-125_Z02)
6 290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Тиски
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х20х16
Вес, кг.
10.74

Описание товара Тиски слесарные ЗУБР 125 мм (3258-125_Z02)

Тиски поворотные слесарные ЗУБР 3258-125_z02, предназначены для надежного фиксирования деталей и заготовок. Усиленный корпус, рельефная поверхность губок для надежного и безопасного крепления деталей, надежная конструкция, закаленыe стальные губки.



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Отзывы о товаре Тиски слесарные ЗУБР 125 мм (3258-125_Z02)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Тиски
Страна производитель
Китай
Описание
Тиски поворотные слесарные ЗУБР 3258-125_z02, предназначены для надежного фиксирования деталей и заготовок. Усиленный корпус, рельефная поверхность губок для надежного и безопасного крепления деталей, надежная конструкция, закаленыe стальные губки.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тиски слесарные ЗУБР 125 мм (3258-125_Z02) - данный товар вы можете купить по цене 6290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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