Корпусная струбцина Kraftool EK-1000/95 3224-10, 1000 ? 95 мм
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Характеристики
Тип инструмента
Струбцина
Класс товара
профессиональный
Тип зажима
винтовой
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 620 руб.
В наличии
Код товара: 742476
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6 620 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип инструмента
Струбцина
Вид струбцины
корпусная
Класс товара
профессиональный
Материал инструмента
сталь, пластик
Тип зажима
винтовой
Глубина зажима
95
Длина, мм
1160
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.2х0.24х0.17
Вес, кг.
3.58
Описание товара Корпусная струбцина Kraftool EK-1000/95 3224-10, 1000 ? 95 мм
Струбцина корпусная KRAFTOOL EK-1000/95 3224-10, предназначена для фиксации и удержания деталей при выполнении столярных и слесарных работ. Имеет параллельные зажимные поверхности с большой площадью прилегания.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип инструмента
Струбцина
Вид струбцины
корпусная
Класс товара
профессиональный
Материал инструмента
сталь, пластик
Тип зажима
винтовой
Глубина зажима
95
Длина, мм
1160
Страна производитель
Китай
Струбцина корпусная KRAFTOOL EK-1000/95 3224-10, предназначена для фиксации и удержания деталей при выполнении столярных и слесарных работ. Имеет параллельные зажимные поверхности с большой площадью прилегания.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Корпусная струбцина Kraftool EK-1000/95 3224-10, 1000 ? 95 мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 6620 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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