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Корпусная струбцина Kraftool EK-1000/95 3224-10, 1000 ? 95 мм купить с доставкой в Москве
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Корпусная струбцина Kraftool EK-1000/95 3224-10, 1000 ? 95 мм

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Корпусная струбцина Kraftool EK-1000/95 3224-10, 1000 ? 95 мм - фото 1
Корпусная струбцина Kraftool EK-1000/95 3224-10, 1000 ? 95 мм - фото 2
Корпусная струбцина Kraftool EK-1000/95 3224-10, 1000 ? 95 мм - фото 3
Корпусная струбцина Kraftool EK-1000/95 3224-10, 1000 ? 95 мм - фото 4
Корпусная струбцина Kraftool EK-1000/95 3224-10, 1000 ? 95 мм - фото 5
Корпусная струбцина Kraftool EK-1000/95 3224-10, 1000 ? 95 мм - фото 6
Корпусная струбцина Kraftool EK-1000/95 3224-10, 1000 ? 95 мм - фото 7
Корпусная струбцина Kraftool EK-1000/95 3224-10, 1000 ? 95 мм - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Струбцина
Класс товара
профессиональный
Тип зажима
винтовой
  • Корпусная струбцина Kraftool EK-1000/95 3224-10, 1000 ? 95 мм - фото 1
  • Корпусная струбцина Kraftool EK-1000/95 3224-10, 1000 ? 95 мм - фото 2
  • Корпусная струбцина Kraftool EK-1000/95 3224-10, 1000 ? 95 мм - фото 3
  • Корпусная струбцина Kraftool EK-1000/95 3224-10, 1000 ? 95 мм - фото 4
  • Корпусная струбцина Kraftool EK-1000/95 3224-10, 1000 ? 95 мм - фото 5
  • Корпусная струбцина Kraftool EK-1000/95 3224-10, 1000 ? 95 мм - фото 6
  • Корпусная струбцина Kraftool EK-1000/95 3224-10, 1000 ? 95 мм - фото 7
  • Корпусная струбцина Kraftool EK-1000/95 3224-10, 1000 ? 95 мм - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 620 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742476
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Корпусная струбцина Kraftool EK-1000/95 3224-10, 1000 ? 95 мм
6 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Струбцина
Вид струбцины
корпусная
Класс товара
профессиональный
Материал инструмента
сталь, пластик
Тип зажима
винтовой
Глубина зажима
95
Длина, мм
1160
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.2х0.24х0.17
Вес, кг.
3.58

Описание товара Корпусная струбцина Kraftool EK-1000/95 3224-10, 1000 ? 95 мм

Струбцина корпусная KRAFTOOL EK-1000/95 3224-10, предназначена для фиксации и удержания деталей при выполнении столярных и слесарных работ. Имеет параллельные зажимные поверхности с большой площадью прилегания.



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Отзывы о товаре Корпусная струбцина Kraftool EK-1000/95 3224-10, 1000 ? 95 мм




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Струбцина
Вид струбцины
корпусная
Класс товара
профессиональный
Материал инструмента
сталь, пластик
Тип зажима
винтовой
Глубина зажима
95
Длина, мм
1160
Страна производитель
Китай
Описание
Струбцина корпусная KRAFTOOL EK-1000/95 3224-10, предназначена для фиксации и удержания деталей при выполнении столярных и слесарных работ. Имеет параллельные зажимные поверхности с большой площадью прилегания.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпусная струбцина Kraftool EK-1000/95 3224-10, 1000 ? 95 мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 6620 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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