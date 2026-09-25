Удлиненные угловые ножницы для пластмассовых и резиновых профилей Kraftool PELIKAN 23370, 120 до 120
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Класс товара
профессиональный
Материал рукояти
ПВХ
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 080 руб.
В наличии
Код товара: 742242
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Загружаем...
6 080 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Тип ножниц
угловые
Класс товара
профессиональный
Материал рукояти
ПВХ
Материал губок
кованая сталь SK5
Длина лезвия, в миллиметрах
125
Длина, мм
320
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х11х9
Вес, кг.
1.3
Описание товара Удлиненные угловые ножницы для пластмассовых и резиновых профилей Kraftool PELIKAN 23370, 120 до 120
Ножницы угловые KRAFTOOL 23370, предназначены для резки пластмассовых и резиновых профилей, пластика, резины, дерева, плоских и ленточных кабелей. Надёжные угловые ножницы с лезвием из кованой стали SK5, хромированное покрытие продлевает срок службы. Усиленная конструкция для высоких нагрузок. Режут без смятия. Фиксатор для безопасного хранения.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Тип ножниц
угловые
Класс товара
профессиональный
Материал рукояти
ПВХ
Материал губок
кованая сталь SK5
Длина лезвия, в миллиметрах
125
Длина, мм
320
Страна производитель
Китай
Ножницы угловые KRAFTOOL 23370, предназначены для резки пластмассовых и резиновых профилей, пластика, резины, дерева, плоских и ленточных кабелей. Надёжные угловые ножницы с лезвием из кованой стали SK5, хромированное покрытие продлевает срок службы. Усиленная конструкция для высоких нагрузок. Режут без смятия. Фиксатор для безопасного хранения.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Удлиненные угловые ножницы для пластмассовых и резиновых профилей Kraftool PELIKAN 23370, 120 до 120 - купить по цене 6080 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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