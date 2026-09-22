Кофемашина GARLYN L700
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Используемый кофе
зерновой, молотый
Мощность, Вт
1100
Цвет
черный
Объём резервуара для воды
1.2
Регулирование крепости кофе
Да
Количество уровней крепости
7
Управление
сенсорное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719109
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Характеристики
Бренд
Используемый кофе
зерновой, молотый
Мощность, Вт
1100
Цвет
черный
Объём резервуара для воды
1.2
Регулирование крепости кофе
Да
Количество уровней крепости
7
Давление, Бар
20
Емкость для молока
Да
Управление
сенсорное
Выбор объема порции
да
Регулировка степени помола
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х42х28
Вес, кг.
9.9
Описание товара Кофемашина GARLYN L700
Итальянская помпа ARS в 20 бар Точная настройка степени помола Регулировка объёма, крепости, температуры кофе Автоматический капучинатор для кофейно-молочных напитков
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Используемый кофе
зерновой, молотый
Мощность, Вт
1100
Цвет
черный
Объём резервуара для воды
1.2
Регулирование крепости кофе
Да
Количество уровней крепости
7
Давление, Бар
20
Емкость для молока
Да
Управление
сенсорное
Выбор объема порции
да
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Регулировка степени помола
да
Страна производитель
Китай
Итальянская помпа ARS в 20 бар Точная настройка степени помола Регулировка объёма, крепости, температуры кофе Автоматический капучинатор для кофейно-молочных напитков
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