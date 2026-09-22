Вентилятор XPG VENTOR120ARGBPWM3C-WHCWW (3-pack)
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Характеристики
Описание товара Вентилятор XPG VENTOR120ARGBPWM3C-WHCWW (3-pack)
Стильный охлаждающий комплект вентиляторов XPG VENTO R 120 ARGB PWM рассчитан на максимальную производительность, имеет реверсивную конструкцию, которая позволяет оптимизировать забор воздуха и обеспечить плавную и эффективную работу системы. Они оснащены 4-контактными разъемами с ШИМ, световыми эффектами ARGB и подшипниками скольжения с винтовой нарезкой для бесшумной работы и долговечности. Возможность последовательного подключения, за счет провода 4-pin male/female, в сочетании с высоким статическим давлением и функцией автоматического перезапуска обеспечивает оптимальную эффективность охлаждения. Устройство совместимо со всеми основными программами управления ARGB. Это открывает безграничные возможности настройки. Вентиляторы XPG VENTO R 120 ARGB PWM улучшают эффективность системы охлаждения.
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