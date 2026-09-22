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Вентилятор XPG VENTOR120ARGBPWM3C-BKCWW (3-pack) купить с доставкой в Москве
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Вентилятор XPG VENTOR120ARGBPWM3C-BKCWW (3-pack)

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Вентилятор XPG VENTOR120ARGBPWM3C-BKCWW (3-pack) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для ноутбука
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
300-1600 об/мин
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  • Вентилятор XPG VENTOR120ARGBPWM3C-BKCWW (3-pack) - фото 2
  • Вентилятор XPG VENTOR120ARGBPWM3C-BKCWW (3-pack) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718946
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Характеристики

Бренд
XPG
Тип товара
Вентилятор для ноутбука
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
300-1600 об/мин
Уровень шума
32
Регулятор оборотов (PWM)
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х38х28
Вес, кг.
12.36

Описание товара Вентилятор XPG VENTOR120ARGBPWM3C-BKCWW (3-pack)

Стильный охлаждающий комплект вентиляторов рассчитан на максимальную производительность, имеет реверсивную конструкцию, которая позволяет оптимизировать забор воздуха и обеспечить плавную и эффективную работу системы. Они оснащены 4-контактными разъемами с ШИМ, световыми эффектами ARGB и подшипниками скольжения с винтовой нарезкой для бесшумной работы и долговечности. Возможность последовательного подключения, за счет провода 4-pin male/female, в сочетании с высоким статическим давлением и функцией автоматического перезапуска обеспечивает оптимальную эффективность охлаждения. Устройство совместимо со всеми основными программами управления ARGB. Это открывает безграничные возможности настройки. Вентиляторы улучшают эффективность системы охлаждения.



Теги товара: Для корпуса, 120 мм, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Вентилятор XPG VENTOR120ARGBPWM3C-BKCWW (3-pack)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
XPG
Тип товара
Вентилятор для ноутбука
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
300-1600 об/мин
Уровень шума
32
Развернуть
Регулятор оборотов (PWM)
да
Страна производитель
Китай
Описание
Стильный охлаждающий комплект вентиляторов рассчитан на максимальную производительность, имеет реверсивную конструкцию, которая позволяет оптимизировать забор воздуха и обеспечить плавную и эффективную работу системы. Они оснащены 4-контактными разъемами с ШИМ, световыми эффектами ARGB и подшипниками скольжения с винтовой нарезкой для бесшумной работы и долговечности. Возможность последовательного подключения, за счет провода 4-pin male/female, в сочетании с высоким статическим давлением и функцией автоматического перезапуска обеспечивает оптимальную эффективность охлаждения. Устройство совместимо со всеми основными программами управления ARGB. Это открывает безграничные возможности настройки. Вентиляторы улучшают эффективность системы охлаждения.


Теги товара: Для корпуса, 120 мм, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
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Отзывы


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