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Вентилятор для корпуса Noctua NF-A8 5V PWM купить с доставкой в Москве
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Вентилятор для корпуса Noctua NF-A8 5V PWM

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Вентилятор для корпуса Noctua NF-A8 5V PWM - фото 1
Вентилятор для корпуса Noctua NF-A8 5V PWM - фото 2
Вентилятор для корпуса Noctua NF-A8 5V PWM - фото 3
Вентилятор для корпуса Noctua NF-A8 5V PWM - фото 4
Вентилятор для корпуса Noctua NF-A8 5V PWM - фото 5
Вентилятор для корпуса Noctua NF-A8 5V PWM - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
  • Вентилятор для корпуса Noctua NF-A8 5V PWM - фото 1
  • Вентилятор для корпуса Noctua NF-A8 5V PWM - фото 2
  • Вентилятор для корпуса Noctua NF-A8 5V PWM - фото 3
  • Вентилятор для корпуса Noctua NF-A8 5V PWM - фото 4
  • Вентилятор для корпуса Noctua NF-A8 5V PWM - фото 5
  • Вентилятор для корпуса Noctua NF-A8 5V PWM - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 507700
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Характеристики

Бренд
Noctua
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Размеры в упаковке, см
21х3х1
Вес, г.
250

Описание товара Вентилятор для корпуса Noctua NF-A8 5V PWM

80-миллиметровый вентилятор Noctua NF-A8 5V PWM – пример сочетания великолепного дизайна и высокого уровня эксплуатационных характеристик. Модель предназначена для комплектации системных блоков высокого уровня. Вентилятор может быть почти бесшумным: этот эффект достигается при близкой к минимальной частоте вращения (450 оборотов в минуту). Впрочем, и при максимальной частоте вращения (2200 оборотов в минуту) уровень шума невысок – 17.7 дБ. Вентилятор Noctua NF-A8 5V PWM генерирует воздушный поток до 32.6 CFM. Устройство отличается впечатляющим ресурсом – время безотказной работы вентилятора оценивается производителем в 150000 ч. Частота вращения изменяется в автоматическом режиме. В коробке с устройством вы найдете комплект кабелей и крепежные винты. Вентилятор не имеет подсветки. На упаковке размещена полная информация о свойствах и технических характеристиках модели.

Отзывы о товаре Вентилятор для корпуса Noctua NF-A8 5V PWM




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Характеристики
Бренд
Noctua
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Описание
80-миллиметровый вентилятор Noctua NF-A8 5V PWM – пример сочетания великолепного дизайна и высокого уровня эксплуатационных характеристик. Модель предназначена для комплектации системных блоков высокого уровня. Вентилятор может быть почти бесшумным: этот эффект достигается при близкой к минимальной частоте вращения (450 оборотов в минуту). Впрочем, и при максимальной частоте вращения (2200 оборотов в минуту) уровень шума невысок – 17.7 дБ. Вентилятор Noctua NF-A8 5V PWM генерирует воздушный поток до 32.6 CFM. Устройство отличается впечатляющим ресурсом – время безотказной работы вентилятора оценивается производителем в 150000 ч. Частота вращения изменяется в автоматическом режиме. В коробке с устройством вы найдете комплект кабелей и крепежные винты. Вентилятор не имеет подсветки. На упаковке размещена полная информация о свойствах и технических характеристиках модели.
Самовывоз
Доставка
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