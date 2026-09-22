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Sure Fire Soul Ensemble - Gemini (0648564356401) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Sure Fire Soul Ensemble - Gemini (0648564356401) виниловая пластинка

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Sure Fire Soul Ensemble - Gemini (0648564356401) виниловая пластинка - фото 1
Sure Fire Soul Ensemble - Gemini (0648564356401) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sure Fire Soul Ensemble
Альбом (сингл)
Gemini
Жанр
Soul
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sure Fire Soul Ensemble - Gemini (0648564356401) виниловая пластинка - фото 1
  • Sure Fire Soul Ensemble - Gemini (0648564356401) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718919
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Характеристики

Бренд
Colemine Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Colemine Records
Barcode
[0648564356401]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sure Fire Soul Ensemble
Альбом (сингл)
Gemini
Жанр
Soul
Трек-лист
Makin' Moves, Las Olas, The Grifter, Mother Earth, Freddie, Don't Trip, The Alliance, The Lemon Groove, Gemini, Contemplation, Corporatocracy
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sure Fire Soul Ensemble - Gemini (0648564356401) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Makin' Moves, Las Olas, The Grifter, Mother Earth, Freddie, Don't Trip, The Alliance, The Lemon Groove, Gemini, Contemplation, Corporatocracy



Теги товара: Соул

Отзывы о товаре Sure Fire Soul Ensemble - Gemini (0648564356401) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Colemine Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Colemine Records
Barcode
[0648564356401]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sure Fire Soul Ensemble
Альбом (сингл)
Gemini
Жанр
Soul
Трек-лист
Makin' Moves, Las Olas, The Grifter, Mother Earth, Freddie, Don't Trip, The Alliance, The Lemon Groove, Gemini, Contemplation, Corporatocracy
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Makin' Moves, Las Olas, The Grifter, Mother Earth, Freddie, Don't Trip, The Alliance, The Lemon Groove, Gemini, Contemplation, Corporatocracy


Теги товара: Соул
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