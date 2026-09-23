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Corrosion Of Conformity - Blind (0195497923687) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Corrosion Of Conformity - Blind (0195497923687) виниловая пластинка

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Corrosion Of Conformity - Blind (0195497923687) виниловая пластинка - фото 1
Corrosion Of Conformity - Blind (0195497923687) виниловая пластинка - фото 2
Corrosion Of Conformity - Blind (0195497923687) виниловая пластинка - фото 3
Corrosion Of Conformity - Blind (0195497923687) виниловая пластинка - фото 4
Corrosion Of Conformity - Blind (0195497923687) виниловая пластинка - фото 5
Corrosion Of Conformity - Blind (0195497923687) виниловая пластинка - фото 6
Corrosion Of Conformity - Blind (0195497923687) виниловая пластинка - фото 7
Corrosion Of Conformity - Blind (0195497923687) виниловая пластинка - фото 8
Corrosion Of Conformity - Blind (0195497923687) виниловая пластинка - фото 9
Corrosion Of Conformity - Blind (0195497923687) виниловая пластинка - фото 10
Corrosion Of Conformity - Blind (0195497923687) виниловая пластинка - фото 11
Corrosion Of Conformity - Blind (0195497923687) виниловая пластинка - фото 12
Corrosion Of Conformity - Blind (0195497923687) виниловая пластинка - фото 13
Corrosion Of Conformity - Blind (0195497923687) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1991
Исполнитель
Corrosion Of Conformity
Альбом (сингл)
Blind
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Corrosion Of Conformity - Blind (0195497923687) виниловая пластинка - фото 1
  • Corrosion Of Conformity - Blind (0195497923687) виниловая пластинка - фото 2
  • Corrosion Of Conformity - Blind (0195497923687) виниловая пластинка - фото 3
  • Corrosion Of Conformity - Blind (0195497923687) виниловая пластинка - фото 4
  • Corrosion Of Conformity - Blind (0195497923687) виниловая пластинка - фото 5
  • Corrosion Of Conformity - Blind (0195497923687) виниловая пластинка - фото 6
  • Corrosion Of Conformity - Blind (0195497923687) виниловая пластинка - фото 7
  • Corrosion Of Conformity - Blind (0195497923687) виниловая пластинка - фото 8
  • Corrosion Of Conformity - Blind (0195497923687) виниловая пластинка - фото 9
  • Corrosion Of Conformity - Blind (0195497923687) виниловая пластинка - фото 10
  • Corrosion Of Conformity - Blind (0195497923687) виниловая пластинка - фото 11
  • Corrosion Of Conformity - Blind (0195497923687) виниловая пластинка - фото 12
  • Corrosion Of Conformity - Blind (0195497923687) виниловая пластинка - фото 13
  • Corrosion Of Conformity - Blind (0195497923687) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 820 руб. 
Начислим 143 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647124
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Corrosion Of Conformity - Blind (0195497923687) виниловая пластинка
3 820 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0195497923687]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1991
Исполнитель
Corrosion Of Conformity
Альбом (сингл)
Blind
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
These Shrouded Temples., Damned For All Time, Dance Of The Dead, Buried, Break The Circle, Painted Smiling Face, Mine Are The Eyes Of God, Shallow Ground, Vote With A Bullet, Great Purification, White Noise, Echoes In The Well.Remain, Condition A / Condition B, Future / Now, Jim Bean And The Coon Ass, Damned For All Time (Demo 1991), Dance Of The Dead (Demo 1991), Days Of The Rage (Hard Reign) (Demo 1991), Buried (Demo 1988), Fast Song (Instrumental) (Demo 1988), Slow Song / Buried (Instrumental
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Corrosion Of Conformity - Blind (0195497923687) виниловая пластинка

Расширенное переиздание на виниле альбома Blind 1991 года, американского метал-коллектива Corrosion of Conformity.. Спустя почти 25 лет после последнего тиража на виниле, эта классика на все времена наконец-то будет переиздана на двух 180-граммовых пластинках. Издание включит 9 бонус-треков из демо-записей групп, выпущенных в 1988 и 1991 годах, обширную устную историю создания Blind, а также дополнительные иллюстрации и скетчи - это настоящий предмет коллекционирования для поклонников Corrosion of Conformity.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Corrosion Of Conformity - Blind (0195497923687) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0195497923687]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1991
Исполнитель
Corrosion Of Conformity
Альбом (сингл)
Blind
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
These Shrouded Temples., Damned For All Time, Dance Of The Dead, Buried, Break The Circle, Painted Smiling Face, Mine Are The Eyes Of God, Shallow Ground, Vote With A Bullet, Great Purification, White Noise, Echoes In The Well.Remain, Condition A / Condition B, Future / Now, Jim Bean And The Coon Ass, Damned For All Time (Demo 1991), Dance Of The Dead (Demo 1991), Days Of The Rage (Hard Reign) (Demo 1991), Buried (Demo 1988), Fast Song (Instrumental) (Demo 1988), Slow Song / Buried (Instrumental
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Расширенное переиздание на виниле альбома Blind 1991 года, американского метал-коллектива Corrosion of Conformity.. Спустя почти 25 лет после последнего тиража на виниле, эта классика на все времена наконец-то будет переиздана на двух 180-граммовых пластинках. Издание включит 9 бонус-треков из демо-записей групп, выпущенных в 1988 и 1991 годах, обширную устную историю создания Blind, а также дополнительные иллюстрации и скетчи - это настоящий предмет коллекционирования для поклонников Corrosion of Conformity.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Corrosion Of Conformity - Blind (0195497923687) виниловая пластинка – стоимость товара 3820 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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