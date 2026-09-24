Top.Mail.Ru
Серёга - Хроника парнишки с гомельских улиц (4820011000914) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Серёга - Хроника парнишки с гомельских улиц (4820011000914) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Серёга - Хроника парнишки с гомельских улиц (4820011000914) виниловая пластинка - фото 1
Серёга - Хроника парнишки с гомельских улиц (4820011000914) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Серёга
Альбом (сингл)
Хроника Парнишки С Гомельских Улиц
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Серёга - Хроника парнишки с гомельских улиц (4820011000914) виниловая пластинка - фото 1
  • Серёга - Хроника парнишки с гомельских улиц (4820011000914) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 750 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 695087
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Серёга - Хроника парнишки с гомельских улиц (4820011000914) виниловая пластинка
3 750 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Moon Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Moon
Barcode
[4820011000914]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Серёга
Альбом (сингл)
Хроника Парнишки С Гомельских Улиц
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Сиди И Слушай, Скит От Хабы Казанского, Парнишка С Улицы, Добавь Скорость, Моё Поколение Featuring – Сацура, Мне С Тобою Хорошо, Шоу Должно Продолжаться, Квазимодо Скит, Квазимодо Featuring – Сацура, Корабли, Mon Ami Featuring – Макс Лоренс, Вторжение, Выше Неба Только Небо (Sky Is The Limit) Featuring – Александр Маршал, Игра, Чики, Оля и СПИД Featuring – В.Жириновский, Чайна-Таун
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Украина
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Серёга - Хроника парнишки с гомельских улиц (4820011000914) виниловая пластинка

«Хроника парнишки с гомельских улиц» — третий студийный альбом белорусского рэп-исполнителя Серёги, выпущенный в 2008 году. Издание на виниле. В этом альбоме Серёга показал себя с новых сторон — уличного поэта и голоса поколения тех, «кто выжил в 90-х».

Отзывы о товаре Серёга - Хроника парнишки с гомельских улиц (4820011000914) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Moon Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Moon
Barcode
[4820011000914]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Серёга
Альбом (сингл)
Хроника Парнишки С Гомельских Улиц
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Сиди И Слушай, Скит От Хабы Казанского, Парнишка С Улицы, Добавь Скорость, Моё Поколение Featuring – Сацура, Мне С Тобою Хорошо, Шоу Должно Продолжаться, Квазимодо Скит, Квазимодо Featuring – Сацура, Корабли, Mon Ami Featuring – Макс Лоренс, Вторжение, Выше Неба Только Небо (Sky Is The Limit) Featuring – Александр Маршал, Игра, Чики, Оля и СПИД Featuring – В.Жириновский, Чайна-Таун
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Украина
Описание
«Хроника парнишки с гомельских улиц» — третий студийный альбом белорусского рэп-исполнителя Серёги, выпущенный в 2008 году. Издание на виниле. В этом альбоме Серёга показал себя с новых сторон — уличного поэта и голоса поколения тех, «кто выжил в 90-х».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Серёга - Хроника парнишки с гомельских улиц (4820011000914) виниловая пластинка - по цене 3750 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...