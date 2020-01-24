J-Ax - Reale (0194397160611) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
24.01.2020
Исполнитель
J-AX
Альбом (сингл)
REALE
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 760 руб.
В наличии
Код товара: 387694
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3 760 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194397160611]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
24.01.2020
Исполнитель
J-AX
Альбом (сингл)
REALE
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара J-Ax - Reale (0194397160611) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Mainstream (La Scala Sociale Del Rap)
|A2
|Supercalifragili
|A3
|Quando Piove, Diluvia
|A4
|Beretta
|B1
|Pericoloso
|B2
|La Mia Hit
|B3
|Siamesi
|B4
|Reale
|C1
|Cristoforo Colombo
|C2
|Fiesta!
|C3
|Cuore A Lato
|C4
|Per Sempre Nell'83
|C5
|Redneck
|D1
|Il Terzo Spritz
|D2
|Saro' Scemo
|D3
|A Me Mi
|D4
|Ostia Lido
|D5
|Tutto Tua Madre
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194397160611]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
24.01.2020
Исполнитель
J-AX
Альбом (сингл)
REALE
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Mainstream (La Scala Sociale Del Rap)
|A2
|Supercalifragili
|A3
|Quando Piove, Diluvia
|A4
|Beretta
|B1
|Pericoloso
|B2
|La Mia Hit
|B3
|Siamesi
|B4
|Reale
|C1
|Cristoforo Colombo
|C2
|Fiesta!
|C3
|Cuore A Lato
|C4
|Per Sempre Nell'83
|C5
|Redneck
|D1
|Il Terzo Spritz
|D2
|Saro' Scemo
|D3
|A Me Mi
|D4
|Ostia Lido
|D5
|Tutto Tua Madre
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
J-Ax - Reale (0194397160611) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3760 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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