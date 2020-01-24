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J-Ax - Reale (0194397160611) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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J-Ax - Reale (0194397160611) виниловая пластинка

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J-Ax - Reale (0194397160611) виниловая пластинка - фото 1
J-Ax - Reale (0194397160611) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
24.01.2020
Исполнитель
J-AX
Альбом (сингл)
REALE
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • J-Ax - Reale (0194397160611) виниловая пластинка - фото 1
  • J-Ax - Reale (0194397160611) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 760 руб. 
Начислим 131 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 387694
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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J-Ax - Reale (0194397160611) виниловая пластинка
3 760 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194397160611]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
24.01.2020
Исполнитель
J-AX
Альбом (сингл)
REALE
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара J-Ax - Reale (0194397160611) виниловая пластинка

Track List

A1Mainstream (La Scala Sociale Del Rap)
A2Supercalifragili
A3Quando Piove, Diluvia
A4Beretta
B1Pericoloso
B2La Mia Hit
B3Siamesi
B4Reale
C1Cristoforo Colombo
C2Fiesta!
C3Cuore A Lato
C4Per Sempre Nell'83
C5Redneck
D1Il Terzo Spritz
D2Saro' Scemo
D3A Me Mi
D4Ostia Lido
D5Tutto Tua Madre

Отзывы о товаре J-Ax - Reale (0194397160611) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194397160611]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
24.01.2020
Исполнитель
J-AX
Альбом (сингл)
REALE
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Mainstream (La Scala Sociale Del Rap)
A2Supercalifragili
A3Quando Piove, Diluvia
A4Beretta
B1Pericoloso
B2La Mia Hit
B3Siamesi
B4Reale
C1Cristoforo Colombo
C2Fiesta!
C3Cuore A Lato
C4Per Sempre Nell'83
C5Redneck
D1Il Terzo Spritz
D2Saro' Scemo
D3A Me Mi
D4Ostia Lido
D5Tutto Tua Madre
Самовывоз
Доставка
Отзывы


J-Ax - Reale (0194397160611) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3760 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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