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The White Stripes - The White Stripes (0194398423319) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The White Stripes - The White Stripes (0194398423319) виниловая пластинка

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The White Stripes - The White Stripes (0194398423319) виниловая пластинка - фото 1
The White Stripes - The White Stripes (0194398423319) виниловая пластинка - фото 2
The White Stripes - The White Stripes (0194398423319) виниловая пластинка - фото 3
The White Stripes - The White Stripes (0194398423319) виниловая пластинка - фото 4
The White Stripes - The White Stripes (0194398423319) виниловая пластинка - фото 5
The White Stripes - The White Stripes (0194398423319) виниловая пластинка - фото 6
The White Stripes - The White Stripes (0194398423319) виниловая пластинка - фото 7
The White Stripes - The White Stripes (0194398423319) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The White Stripes
Альбом (сингл)
The White Stripes
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The White Stripes - The White Stripes (0194398423319) виниловая пластинка - фото 1
  • The White Stripes - The White Stripes (0194398423319) виниловая пластинка - фото 2
  • The White Stripes - The White Stripes (0194398423319) виниловая пластинка - фото 3
  • The White Stripes - The White Stripes (0194398423319) виниловая пластинка - фото 4
  • The White Stripes - The White Stripes (0194398423319) виниловая пластинка - фото 5
  • The White Stripes - The White Stripes (0194398423319) виниловая пластинка - фото 6
  • The White Stripes - The White Stripes (0194398423319) виниловая пластинка - фото 7
  • The White Stripes - The White Stripes (0194398423319) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 670 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647137
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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The White Stripes - The White Stripes (0194398423319) виниловая пластинка
3 670 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194398423319]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The White Stripes
Альбом (сингл)
The White Stripes
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Jimmy The Exploder, Stop Breaking Down, The Big Three Killed My Baby, Suzy Lee, Sugar Never Tasted So Good, Wasting My Time, Cannon, Astro, Broken Bricks, When I Hear My Name, Do, Screwdriver, One More Cup Of Coffee, Little People, Slicker Drips, St. James Infirmary, I Fought Piranhas
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The White Stripes - The White Stripes (0194398423319) виниловая пластинка

The White Stripes - The White Stripes (180 Gram Black Vinyl) - дебютный альбом американской рок-группы The White Stripes, выпущенный в июне 1999 года. Альбом, спродюсированный Джимом Даймондом и вокалистом/гитаристом группы Джеком Уайтом, был записан в январе 1999 года в студиях Ghetto Recorders и Third Man в Детройте, Мичиган. Уайт посвятил альбом умершему в 1988 году блюзовому музыканту Сон Хаусу.

Отзывы о товаре The White Stripes - The White Stripes (0194398423319) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194398423319]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The White Stripes
Альбом (сингл)
The White Stripes
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Jimmy The Exploder, Stop Breaking Down, The Big Three Killed My Baby, Suzy Lee, Sugar Never Tasted So Good, Wasting My Time, Cannon, Astro, Broken Bricks, When I Hear My Name, Do, Screwdriver, One More Cup Of Coffee, Little People, Slicker Drips, St. James Infirmary, I Fought Piranhas
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
The White Stripes - The White Stripes (180 Gram Black Vinyl) - дебютный альбом американской рок-группы The White Stripes, выпущенный в июне 1999 года. Альбом, спродюсированный Джимом Даймондом и вокалистом/гитаристом группы Джеком Уайтом, был записан в январе 1999 года в студиях Ghetto Recorders и Third Man в Детройте, Мичиган. Уайт посвятил альбом умершему в 1988 году блюзовому музыканту Сон Хаусу.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The White Stripes - The White Stripes (0194398423319) виниловая пластинка - по цене 3670 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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