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Sheila - Little Darlin (0190296717642) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Sheila - Little Darlin (0190296717642) виниловая пластинка

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Sheila - Little Darlin (0190296717642) виниловая пластинка - фото 1
Sheila - Little Darlin (0190296717642) виниловая пластинка - фото 2
Sheila - Little Darlin (0190296717642) виниловая пластинка - фото 3
Sheila - Little Darlin (0190296717642) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1981
Исполнитель
SHEILA
Альбом (сингл)
Little Darlin
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sheila - Little Darlin (0190296717642) виниловая пластинка - фото 1
  • Sheila - Little Darlin (0190296717642) виниловая пластинка - фото 2
  • Sheila - Little Darlin (0190296717642) виниловая пластинка - фото 3
  • Sheila - Little Darlin (0190296717642) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 820 руб. 
Начислим 143 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647474
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Sheila - Little Darlin (0190296717642) виниловая пластинка
3 820 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190296717642]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1981
Исполнитель
SHEILA
Альбом (сингл)
Little Darlin
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Little Darlin, Its Only Make Believe, Stranded, Im Still Believin, Put It In Writing, Waiting For The Night, Runner, Nothing Less Than Love, Saturday Night, Little Darlin, Its Only Make Believe, Stranded, Im Still Believin, Put It In Writing, Waiting For The Night, Runner, Nothing Less Than Love, Saturday Night, Prisoner, Little Darlin’ (Club Version), Runner (Club Version), Prisoner (2021 Remaster), Its Only Make Believe (Monsieur Willy & Sami Dee 2021 Nu Disco Remix), Its Only Make Believe (Mo
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sheila - Little Darlin (0190296717642) виниловая пластинка

Ремастированное и расширенное переиздание на виниле альбома Little Darlin 1981 года, знаменитой французской певицы Шейлы.. Спродюсированный легендарным Китом Олсеном (Fleetwood Mac, Пэт Бенатар, Foreigner), Little Darlin был записан в Лос-Анджелесе в 1981 году, запечатлев теплый гедонизм, царивший в то время в Городе ангелов. Он содержит любимые фанатами песни, в том числе Little Darlin, Put it in Writing, Its Only Make Believe, Stranded, Nothing Less Than Love и Runner. Это издание на тройном виниле включает 4-страничный буклет с памятными вещами. На внутренних конвертах нанесены альтернативные фотографии. Издание также содержит ряд альтернативных версий и ранее неиздававшихся ремиксов.

Отзывы о товаре Sheila - Little Darlin (0190296717642) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190296717642]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1981
Исполнитель
SHEILA
Альбом (сингл)
Little Darlin
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Little Darlin, Its Only Make Believe, Stranded, Im Still Believin, Put It In Writing, Waiting For The Night, Runner, Nothing Less Than Love, Saturday Night, Little Darlin, Its Only Make Believe, Stranded, Im Still Believin, Put It In Writing, Waiting For The Night, Runner, Nothing Less Than Love, Saturday Night, Prisoner, Little Darlin’ (Club Version), Runner (Club Version), Prisoner (2021 Remaster), Its Only Make Believe (Monsieur Willy & Sami Dee 2021 Nu Disco Remix), Its Only Make Believe (Mo
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Ремастированное и расширенное переиздание на виниле альбома Little Darlin 1981 года, знаменитой французской певицы Шейлы.. Спродюсированный легендарным Китом Олсеном (Fleetwood Mac, Пэт Бенатар, Foreigner), Little Darlin был записан в Лос-Анджелесе в 1981 году, запечатлев теплый гедонизм, царивший в то время в Городе ангелов. Он содержит любимые фанатами песни, в том числе Little Darlin, Put it in Writing, Its Only Make Believe, Stranded, Nothing Less Than Love и Runner. Это издание на тройном виниле включает 4-страничный буклет с памятными вещами. На внутренних конвертах нанесены альтернативные фотографии. Издание также содержит ряд альтернативных версий и ранее неиздававшихся ремиксов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sheila - Little Darlin (0190296717642) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3820 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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