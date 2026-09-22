Материнская плата Gigabyte H410M H V2 2.1
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Характеристики
Описание товара Материнская плата Gigabyte H410M H V2 2.1
Материнская плата Gigabyte с форм-фактором mATX сочетает компактные размеры (ширина всего 18,5 см) с впечатляющей функциональностью. Она построена на базе чипсета Intel Q470 и использует современный сокет LGA 1200 — отличный вариант для мощных процессоров последнего поколения. Два слота DDR4 DIMM позволяют установить до 64 ГБ оперативной памяти с частотой до 2933 МГц. Для расширения возможностей есть один полноценный слот PCI-E x16 и два дополнительных PCI-E x1 — легко добавить видеокарту или другие устройства. Версия PCI Express 3.0 обеспечивает быструю работу всех компонентов. Такой набор характеристик делает плату отличной базой для продуктивных рабочих станций и домашних систем.
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