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Материнская плата Gigabyte H410M H V2 2.1 купить с доставкой в Москве
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Материнская плата Gigabyte H410M H V2 2.1

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Материнская плата Gigabyte H410M H V2 2.1 - фото 1
Материнская плата Gigabyte H410M H V2 2.1 - фото 2
Материнская плата Gigabyte H410M H V2 2.1 - фото 3
Материнская плата Gigabyte H410M H V2 2.1 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Чипсет
Intel Q470
Socket
LGA 1200
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Версия PCI Express
3.0
Слотов PCI-E x16
1
  • Материнская плата Gigabyte H410M H V2 2.1 - фото 1
  • Материнская плата Gigabyte H410M H V2 2.1 - фото 2
  • Материнская плата Gigabyte H410M H V2 2.1 - фото 3
  • Материнская плата Gigabyte H410M H V2 2.1 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718716
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
18.5
Высота, см
22.6
Чипсет
Intel Q470
Socket
LGA 1200
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Максимальная частота памяти
2933 МГц
Версия PCI Express
3.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
1
Наличие интерфейсов
PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь), D-Sub, HDMI, 4хUSB 3.2 Gen 1, 6хUSB 2.0, RJ-45, COM, 3хАудио
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х28х26
Вес, кг.
7.42

Описание товара Материнская плата Gigabyte H410M H V2 2.1

Материнская плата Gigabyte с форм-фактором mATX сочетает компактные размеры (ширина всего 18,5 см) с впечатляющей функциональностью. Она построена на базе чипсета Intel Q470 и использует современный сокет LGA 1200 — отличный вариант для мощных процессоров последнего поколения. Два слота DDR4 DIMM позволяют установить до 64 ГБ оперативной памяти с частотой до 2933 МГц. Для расширения возможностей есть один полноценный слот PCI-E x16 и два дополнительных PCI-E x1 — легко добавить видеокарту или другие устройства. Версия PCI Express 3.0 обеспечивает быструю работу всех компонентов. Такой набор характеристик делает плату отличной базой для продуктивных рабочих станций и домашних систем.



Теги товара: micro-atx, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Gigabyte H410M H V2 2.1




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
18.5
Высота, см
22.6
Чипсет
Intel Q470
Socket
LGA 1200
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Максимальная частота памяти
2933 МГц
Развернуть
Версия PCI Express
3.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
1
Наличие интерфейсов
PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь), D-Sub, HDMI, 4хUSB 3.2 Gen 1, 6хUSB 2.0, RJ-45, COM, 3хАудио
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата Gigabyte с форм-фактором mATX сочетает компактные размеры (ширина всего 18,5 см) с впечатляющей функциональностью. Она построена на базе чипсета Intel Q470 и использует современный сокет LGA 1200 — отличный вариант для мощных процессоров последнего поколения. Два слота DDR4 DIMM позволяют установить до 64 ГБ оперативной памяти с частотой до 2933 МГц. Для расширения возможностей есть один полноценный слот PCI-E x16 и два дополнительных PCI-E x1 — легко добавить видеокарту или другие устройства. Версия PCI Express 3.0 обеспечивает быструю работу всех компонентов. Такой набор характеристик делает плату отличной базой для продуктивных рабочих станций и домашних систем.


Теги товара: micro-atx, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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