Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B650M-K WIFI, AM5, B650, 2*DDR5
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B650M-K WIFI, AM5, B650, 2*DDR5
Материнская плата MAXSUN на базе чипсета AMD B650 — находка для любителей производительных и компактных систем. Форм-фактор mATX и ширина 22 см позволяют собрать мощный ПК, не загромождая рабочее место. Благодаря поддержке двух слотов памяти DDR5 с частотой до впечатляющих 6400 МГц и объёмом до 96 ГБ вы получите плавную работу даже при высоких нагрузках. Современный слот PCI Express 5.0 открывает больший потенциал для новых видеокарт и акселераторов. Встроенный модуль Wi-Fi избавляет от лишних кабелей — удобно для домашнего или офисного использования. Socket AM5 подойдёт для установки последних процессоров AMD, а поддержка формата памяти DIMM делает апгрейд предельно простым. Решение без SLI/CrossFire отлично подойдёт для тех, кто ценит стабильную работу и современные стандарты подключения.
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