Материнская плата ASRock Z890 PRO-A WIFI RTL
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Характеристики
Описание товара Материнская плата ASRock Z890 PRO-A WIFI RTL
Материнская плата ASRock представляет собой высокопроизводительное решение для современных пользователей, основанное на чипсете Intel Z890. Она выполнена в стандартном форм-факторе ATX с размерами 30,5 см х 30,5 см, что позволяет устанавливать её в большинство типовых корпусов. Главные преимущества данной модели заключаются в поддержке новейшего типа памяти DDR5 с максимальным объемом до 256 ГБ, что обеспечивает высокую скорость обработки данных и ускоряет многозадачность. Четыре слота памяти позволяют гибко настраивать конфигурацию системы под ваши нужды. Плата оборудована четырьмя слотами M.2, предоставляющими возможность установки высокоскоростных SSD-накопителей для увеличения общей производительности системы. Наличие одного слота PCI-E x16 и одного PCI-E x1, выполненных по стандарту PCI Express 5.0, открывает широкие возможности для подключения периферийных устройств. Материнская плата также оснащена встроенным модулем Wi-Fi для беспроводного подключения к сети и поддерживает звуковую схему 7.1, обеспечивая высококачественное аудио для мультимедийных приложений. Socket LGA 1851 позволяет использовать новые процессоры Intel, обеспечивая максимальную производительность. Отсутствие поддержки SLI/CrossFire ограничивает возможности по установке нескольких видеокарт, однако для большинства пользователей мощностей одного качественного графического адаптера будет вполне достаточно. Эта материнская плата ASRock является отличным выбором для создания производительных систем для работы или игр, предлагая все необходимые функции для современных компьютеров.
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