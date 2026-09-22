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Материнская плата Gigabyte B860M A ELITE WIFI6E купить с доставкой в Москве
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Материнская плата Gigabyte B860M A ELITE WIFI6E

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Материнская плата Gigabyte B860M A ELITE WIFI6E - фото 1
Материнская плата Gigabyte B860M A ELITE WIFI6E - фото 2
Материнская плата Gigabyte B860M A ELITE WIFI6E - фото 3
Материнская плата Gigabyte B860M A ELITE WIFI6E - фото 4
Материнская плата Gigabyte B860M A ELITE WIFI6E - фото 5
Материнская плата Gigabyte B860M A ELITE WIFI6E - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Чипсет
Intel B860
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
  • Материнская плата Gigabyte B860M A ELITE WIFI6E - фото 1
  • Материнская плата Gigabyte B860M A ELITE WIFI6E - фото 2
  • Материнская плата Gigabyte B860M A ELITE WIFI6E - фото 3
  • Материнская плата Gigabyte B860M A ELITE WIFI6E - фото 4
  • Материнская плата Gigabyte B860M A ELITE WIFI6E - фото 5
  • Материнская плата Gigabyte B860M A ELITE WIFI6E - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716721
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
Intel B860
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
6400 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
2
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
4
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Размеры в упаковке, см
26х26х5
Вес, кг.
1.9

Описание товара Материнская плата Gigabyte B860M A ELITE WIFI6E

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Gigabyte B660M A ELITE AX DDR4 является превосходной основой для сборки производительного игрового или рабочего компьютера среднего и высокого класса. Она идеально подходит для пользователей, которые хотят получить максимум от процессоров Intel Core i5 и i7 12-го, 13-го и 14-го поколений, не переплачивая за функции разгона CPU, присущие старшим чипсетам. Эта модель станет надежным решением для гейминга в разрешении Full HD и 2K, а также для работы с графикой, видеомонтажа и стриминга благодаря мощной системе питания и современным интерфейсам.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе платы лежит чипсет Intel B660 на сокете LGA1700, обеспечивающий широкую совместимость с процессорами Intel Core 12-го, 13-го и 14-го поколений. Форм-фактор Micro-ATX делает эту модель универсальным выбором как для стандартных, так и для более компактных корпусов, не жертвуя при этом ключевыми возможностями расширения. Чипсет B660 предоставляет поддержку интерфейса PCIe 4.0 и разгона оперативной памяти, что является золотой серединой для большинства современных сборок.

Память и расширение

Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR4, что позволяет установить до 128 ГБ в двухканальном режиме и использовать высокочастотные XMP-профили вплоть до 5333 МГц. Для установки видеокарты предусмотрен основной усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для карт расширения есть дополнительный слот PCIe 3.0 x4. Система хранения данных может быть построена на базе двух быстрых M.2 слотов с поддержкой NVMe накопителей PCIe 4.0, оба из которых снабжены эффективными радиаторами Thermal Guard, а также четырех портов SATA 6 Гбит/с.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) выполнена по схеме 12+1+1 фаз с использованием качественных компонентов DrMOS на 60А, что гарантирует стабильное и чистое питание даже для мощных процессоров уровня Core i7. Наличие разъемов дополнительного питания CPU 8+4 pin и массивных радиаторов на зоне VRM обеспечивает надежную работу системы под длительными нагрузками без перегрева и троттлинга. Такая подсистема питания является залогом долговечности и стабильности всей сборки.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели расположен богатый набор портов, включая современный USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, быстрый 2.5-гигабитный сетевой порт Ethernet и модуль беспроводной связи Wi-Fi 6E с Bluetooth 5.3 для высокоскоростного и стабильного подключения к сети. Встроенный звуковой кодек Realtek ALC897 обеспечивает качественное аудио для игр и мультимедиа. Плата также поддерживает технологию RGB Fusion 2.0 для синхронизации подсветки совместимых компонентов, создавая единый визуальный стиль системы.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваш блок питания оснащен необходимыми коннекторами дополнительного питания процессора (8+4 pin) для раскрытия полного потенциала системы. Хотя плата не поддерживает разгон множителя CPU, она позволяет разгонять оперативную память для повышения производительности. При использовании процессоров Intel 13-го или 14-го поколения может потребоваться обновление BIOS, однако благодаря функции Q-Flash Plus это можно сделать легко, даже не устанавливая процессор и память.



Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Gigabyte B860M A ELITE WIFI6E




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
Intel B860
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Развернуть
Максимальная частота памяти
6400 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
2
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
4
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Описание

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Gigabyte B660M A ELITE AX DDR4 является превосходной основой для сборки производительного игрового или рабочего компьютера среднего и высокого класса. Она идеально подходит для пользователей, которые хотят получить максимум от процессоров Intel Core i5 и i7 12-го, 13-го и 14-го поколений, не переплачивая за функции разгона CPU, присущие старшим чипсетам. Эта модель станет надежным решением для гейминга в разрешении Full HD и 2K, а также для работы с графикой, видеомонтажа и стриминга благодаря мощной системе питания и современным интерфейсам.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе платы лежит чипсет Intel B660 на сокете LGA1700, обеспечивающий широкую совместимость с процессорами Intel Core 12-го, 13-го и 14-го поколений. Форм-фактор Micro-ATX делает эту модель универсальным выбором как для стандартных, так и для более компактных корпусов, не жертвуя при этом ключевыми возможностями расширения. Чипсет B660 предоставляет поддержку интерфейса PCIe 4.0 и разгона оперативной памяти, что является золотой серединой для большинства современных сборок.

Память и расширение

Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR4, что позволяет установить до 128 ГБ в двухканальном режиме и использовать высокочастотные XMP-профили вплоть до 5333 МГц. Для установки видеокарты предусмотрен основной усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для карт расширения есть дополнительный слот PCIe 3.0 x4. Система хранения данных может быть построена на базе двух быстрых M.2 слотов с поддержкой NVMe накопителей PCIe 4.0, оба из которых снабжены эффективными радиаторами Thermal Guard, а также четырех портов SATA 6 Гбит/с.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) выполнена по схеме 12+1+1 фаз с использованием качественных компонентов DrMOS на 60А, что гарантирует стабильное и чистое питание даже для мощных процессоров уровня Core i7. Наличие разъемов дополнительного питания CPU 8+4 pin и массивных радиаторов на зоне VRM обеспечивает надежную работу системы под длительными нагрузками без перегрева и троттлинга. Такая подсистема питания является залогом долговечности и стабильности всей сборки.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели расположен богатый набор портов, включая современный USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, быстрый 2.5-гигабитный сетевой порт Ethernet и модуль беспроводной связи Wi-Fi 6E с Bluetooth 5.3 для высокоскоростного и стабильного подключения к сети. Встроенный звуковой кодек Realtek ALC897 обеспечивает качественное аудио для игр и мультимедиа. Плата также поддерживает технологию RGB Fusion 2.0 для синхронизации подсветки совместимых компонентов, создавая единый визуальный стиль системы.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваш блок питания оснащен необходимыми коннекторами дополнительного питания процессора (8+4 pin) для раскрытия полного потенциала системы. Хотя плата не поддерживает разгон множителя CPU, она позволяет разгонять оперативную память для повышения производительности. При использовании процессоров Intel 13-го или 14-го поколения может потребоваться обновление BIOS, однако благодаря функции Q-Flash Plus это можно сделать легко, даже не устанавливая процессор и память.



Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2
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Отзывы


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