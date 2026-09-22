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Материнская плата Gigabyte B850 GAMING X WIFI6E купить с доставкой в Москве
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Материнская плата Gigabyte B850 GAMING X WIFI6E

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Материнская плата Gigabyte B850 GAMING X WIFI6E - фото 1
Материнская плата Gigabyte B850 GAMING X WIFI6E - фото 2
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Материнская плата Gigabyte B850 GAMING X WIFI6E - фото 5
Материнская плата Gigabyte B850 GAMING X WIFI6E - фото 6
Материнская плата Gigabyte B850 GAMING X WIFI6E - фото 7
Материнская плата Gigabyte B850 GAMING X WIFI6E - фото 8
Материнская плата Gigabyte B850 GAMING X WIFI6E - фото 9
Материнская плата Gigabyte B850 GAMING X WIFI6E - фото 10
Материнская плата Gigabyte B850 GAMING X WIFI6E - фото 11
Материнская плата Gigabyte B850 GAMING X WIFI6E - фото 12
Материнская плата Gigabyte B850 GAMING X WIFI6E - фото 13
Материнская плата Gigabyte B850 GAMING X WIFI6E - фото 14
Материнская плата Gigabyte B850 GAMING X WIFI6E - фото 15
Материнская плата Gigabyte B850 GAMING X WIFI6E - фото 16
Материнская плата Gigabyte B850 GAMING X WIFI6E - фото 17
Материнская плата Gigabyte B850 GAMING X WIFI6E - фото 18
Материнская плата Gigabyte B850 GAMING X WIFI6E - фото 19
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Материнская плата Gigabyte B850 GAMING X WIFI6E - фото 21
Материнская плата Gigabyte B850 GAMING X WIFI6E - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Чипсет
AMD B850
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
  • Материнская плата Gigabyte B850 GAMING X WIFI6E - фото 1
  • Материнская плата Gigabyte B850 GAMING X WIFI6E - фото 2
  • Материнская плата Gigabyte B850 GAMING X WIFI6E - фото 3
  • Материнская плата Gigabyte B850 GAMING X WIFI6E - фото 4
  • Материнская плата Gigabyte B850 GAMING X WIFI6E - фото 5
  • Материнская плата Gigabyte B850 GAMING X WIFI6E - фото 6
  • Материнская плата Gigabyte B850 GAMING X WIFI6E - фото 7
  • Материнская плата Gigabyte B850 GAMING X WIFI6E - фото 8
  • Материнская плата Gigabyte B850 GAMING X WIFI6E - фото 9
  • Материнская плата Gigabyte B850 GAMING X WIFI6E - фото 10
  • Материнская плата Gigabyte B850 GAMING X WIFI6E - фото 11
  • Материнская плата Gigabyte B850 GAMING X WIFI6E - фото 12
  • Материнская плата Gigabyte B850 GAMING X WIFI6E - фото 13
  • Материнская плата Gigabyte B850 GAMING X WIFI6E - фото 14
  • Материнская плата Gigabyte B850 GAMING X WIFI6E - фото 15
  • Материнская плата Gigabyte B850 GAMING X WIFI6E - фото 16
  • Материнская плата Gigabyte B850 GAMING X WIFI6E - фото 17
  • Материнская плата Gigabyte B850 GAMING X WIFI6E - фото 18
  • Материнская плата Gigabyte B850 GAMING X WIFI6E - фото 19
  • Материнская плата Gigabyte B850 GAMING X WIFI6E - фото 20
  • Материнская плата Gigabyte B850 GAMING X WIFI6E - фото 21
  • Материнская плата Gigabyte B850 GAMING X WIFI6E - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716713
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD B850
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
8200 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
3
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
PS/2, 3 x USB 2.0, 3 x USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2 Type-C, HDMI, DisplayPort, RJ-45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х26х5
Вес, кг.
2.37

Описание товара Материнская плата Gigabyte B850 GAMING X WIFI6E

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Gigabyte B850 GAMING X WIFI6E является оптимальной основой для сборки современного высокопроизводительного игрового или рабочего ПК на новейшей платформе AMD. Она идеально подходит для геймеров, которые планируют использовать процессоры AMD Ryzen 9000-й серии (архитектура Zen 5) в связке с мощными видеокартами, и для создателей контента, занимающихся видеомонтажом, стримингом или 3D-моделированием. Эта плата обеспечивает превосходный баланс между функциональностью, производительностью и ценой, позволяя раскрыть потенциал процессоров уровня Ryzen 7 и Ryzen 9 без экстремального разгона.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем платы является чипсет AMD B850, установленный на сокет AM5, что гарантирует поддержку самых актуальных процессоров AMD и закладывает основу для будущих обновлений. Стандартный форм-фактор ATX обеспечивает удобство сборки и широкую совместимость с большинством корпусов Mid-Tower и Full-Tower, предоставляя достаточно пространства для установки габаритных видеокарт и систем охлаждения. Чипсет B850 поддерживает разгон оперативной памяти, что позволяет добиться максимальной производительности системы в играх и рабочих приложениях.

Память и расширение

Плата рассчитана на работу с оперативной памятью нового стандарта DDR5, для установки которой предусмотрено четыре слота с поддержкой двухканального режима. Это позволяет установить до 192 ГБ ОЗУ и достичь высоких частот с помощью профилей AMD EXPO, что критически важно для производительности процессоров Zen 5. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для сверхбыстрых накопителей - слот M.2 с интерфейсом PCIe 5.0, который обеспечивает максимальную скорость чтения и записи для SSD нового поколения. Дополнительные слоты M.2 с интерфейсом PCIe 4.0 и радиаторами M.2 Thermal Guard позволяют расширить дисковое пространство без перегрева и потери скорости.

Питание и компоненты VRM

Надёжность и стабильность работы процессора обеспечивает мощная цифровая система питания VRM, спроектированная с расчётом на высокое энергопотребление многоядерных чипов Ryzen. Благодаря качественным компонентам и массивным радиаторам на зоне VRM, плата поддерживает стабильную температуру цепей питания даже при длительных высоких нагрузках, создавая хороший запас для автоматического буста процессора. Для подключения питания CPU используются разъёмы 8+4 pin, что гарантирует достаточную подачу энергии для флагманских моделей в штатном режиме и при умеренном разгоне.

Подключения и дополнительные возможности

Gigabyte B850 GAMING X WIFI6E оснащена богатым набором современных интерфейсов для подключения периферии и сети. На задней панели расположены многочисленные порты USB, включая высокоскоростные USB 3.2 Gen 2 и универсальный порт Type-C. За сетевые возможности отвечает быстрый 2.5GbE LAN-контроллер для стабильного проводного соединения и встроенный модуль Wi-Fi 6E, который открывает доступ к частоте 6 ГГц для минимальных задержек в онлайн-играх. Качественный звук обеспечивается современным аудиокодеком, а фирменная технология RGB Fusion 2.0 позволяет управлять подсветкой подключенных устройств и создавать единый визуальный стиль системы.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваш процессор совместим с сокетом AM5 и для его оптимальной работы может потребоваться обновление BIOS, которое легко выполнить с помощью функции Q-Flash Plus без установки CPU. Данная платформа работает исключительно с оперативной памятью стандарта DDR5, поэтому модули DDR4 не подойдут. Для питания потребуется современный блок питания с соответствующими коннекторами (8+4 pin CPU). Эта модель является отличным выбором для производительных сборок, но для рекордов экстремального разгона лучше рассмотреть платы на старшем чипсете.



Теги товара: atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Gigabyte B850 GAMING X WIFI6E




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD B850
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Развернуть
Максимальная частота памяти
8200 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
3
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
PS/2, 3 x USB 2.0, 3 x USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2 Type-C, HDMI, DisplayPort, RJ-45
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Gigabyte B850 GAMING X WIFI6E является оптимальной основой для сборки современного высокопроизводительного игрового или рабочего ПК на новейшей платформе AMD. Она идеально подходит для геймеров, которые планируют использовать процессоры AMD Ryzen 9000-й серии (архитектура Zen 5) в связке с мощными видеокартами, и для создателей контента, занимающихся видеомонтажом, стримингом или 3D-моделированием. Эта плата обеспечивает превосходный баланс между функциональностью, производительностью и ценой, позволяя раскрыть потенциал процессоров уровня Ryzen 7 и Ryzen 9 без экстремального разгона.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем платы является чипсет AMD B850, установленный на сокет AM5, что гарантирует поддержку самых актуальных процессоров AMD и закладывает основу для будущих обновлений. Стандартный форм-фактор ATX обеспечивает удобство сборки и широкую совместимость с большинством корпусов Mid-Tower и Full-Tower, предоставляя достаточно пространства для установки габаритных видеокарт и систем охлаждения. Чипсет B850 поддерживает разгон оперативной памяти, что позволяет добиться максимальной производительности системы в играх и рабочих приложениях.

Память и расширение

Плата рассчитана на работу с оперативной памятью нового стандарта DDR5, для установки которой предусмотрено четыре слота с поддержкой двухканального режима. Это позволяет установить до 192 ГБ ОЗУ и достичь высоких частот с помощью профилей AMD EXPO, что критически важно для производительности процессоров Zen 5. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для сверхбыстрых накопителей - слот M.2 с интерфейсом PCIe 5.0, который обеспечивает максимальную скорость чтения и записи для SSD нового поколения. Дополнительные слоты M.2 с интерфейсом PCIe 4.0 и радиаторами M.2 Thermal Guard позволяют расширить дисковое пространство без перегрева и потери скорости.

Питание и компоненты VRM

Надёжность и стабильность работы процессора обеспечивает мощная цифровая система питания VRM, спроектированная с расчётом на высокое энергопотребление многоядерных чипов Ryzen. Благодаря качественным компонентам и массивным радиаторам на зоне VRM, плата поддерживает стабильную температуру цепей питания даже при длительных высоких нагрузках, создавая хороший запас для автоматического буста процессора. Для подключения питания CPU используются разъёмы 8+4 pin, что гарантирует достаточную подачу энергии для флагманских моделей в штатном режиме и при умеренном разгоне.

Подключения и дополнительные возможности

Gigabyte B850 GAMING X WIFI6E оснащена богатым набором современных интерфейсов для подключения периферии и сети. На задней панели расположены многочисленные порты USB, включая высокоскоростные USB 3.2 Gen 2 и универсальный порт Type-C. За сетевые возможности отвечает быстрый 2.5GbE LAN-контроллер для стабильного проводного соединения и встроенный модуль Wi-Fi 6E, который открывает доступ к частоте 6 ГГц для минимальных задержек в онлайн-играх. Качественный звук обеспечивается современным аудиокодеком, а фирменная технология RGB Fusion 2.0 позволяет управлять подсветкой подключенных устройств и создавать единый визуальный стиль системы.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваш процессор совместим с сокетом AM5 и для его оптимальной работы может потребоваться обновление BIOS, которое легко выполнить с помощью функции Q-Flash Plus без установки CPU. Данная платформа работает исключительно с оперативной памятью стандарта DDR5, поэтому модули DDR4 не подойдут. Для питания потребуется современный блок питания с соответствующими коннекторами (8+4 pin CPU). Эта модель является отличным выбором для производительных сборок, но для рекордов экстремального разгона лучше рассмотреть платы на старшем чипсете.



Теги товара: atx, ddr5, с m.2
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