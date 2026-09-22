Корпус XPG VALORAIRNANOMAA-WHCWW
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Характеристики
Описание товара Корпус XPG VALORAIRNANOMAA-WHCWW
Корпус XPG — это стильное и функциональное решение для сборки вашего персонального компьютера. Выполненный в компактном типоразмере Mini-Tower, этот корпус станет отличным выбором для энтузиастов, желающих собрать мощную и компактную систему. Изготовленный из прочной стали, корпус весит 5,15 кг и обладает элегантным белым цветом, который идеально впишется в современный интерьер. Несмотря на свои компактные размеры, корпус поддерживает форм-факторы материнских плат mini-ITX и mATX, что обеспечивает широкий диапазон совместимых компонентов. Внутреннее пространство корпуса предлагает достаточные возможности для установки мощных компонентов. Максимальная высота процессорного кулера составляет 170 мм, а длина видеокарты может достигать 370 мм, что позволяет разместить практически любую современную видеокарту. Для обеспечения эффективности охлаждения корпус поставляется с одним встроенным вентилятором размером 120 мм. Дополнительная эстетика и персонализация достигается благодаря наличию ARGB подсветки, которая добавляет динамичные световые эффекты вашему ПК. Поддержка расширения входит в число сильных сторон этого корпуса: он оснащен пятью слотами расширения, что увеличивает возможности по установке дополнительных карт. Для хранения данных предусмотрены два внутренних отсека для накопителей размером 2,5 дюйма и один – размером 3,5 дюйма, что позволяет гибко подойти к конфигурации системы хранения. Хотя в корпусе не предусмотрен встроенный кард-ридер, все другие характеристики делают его привлекательным выбором для создания стильного и мощного компьютера. Бренд XPG известен своим качеством и надежностью, и этот корпус не является исключением.
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