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Корпус XPG VALORAIRNANOMAA-WHCWW купить с доставкой в Москве
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Корпус XPG VALORAIRNANOMAA-WHCWW

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Корпус XPG VALORAIRNANOMAA-WHCWW - фото 1
Корпус XPG VALORAIRNANOMAA-WHCWW - фото 2
Корпус XPG VALORAIRNANOMAA-WHCWW - фото 3
Корпус XPG VALORAIRNANOMAA-WHCWW - фото 4
Корпус XPG VALORAIRNANOMAA-WHCWW - фото 5
Корпус XPG VALORAIRNANOMAA-WHCWW - фото 6
Корпус XPG VALORAIRNANOMAA-WHCWW - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус XPG VALORAIRNANOMAA-WHCWW - фото 1
  • Корпус XPG VALORAIRNANOMAA-WHCWW - фото 2
  • Корпус XPG VALORAIRNANOMAA-WHCWW - фото 3
  • Корпус XPG VALORAIRNANOMAA-WHCWW - фото 4
  • Корпус XPG VALORAIRNANOMAA-WHCWW - фото 5
  • Корпус XPG VALORAIRNANOMAA-WHCWW - фото 6
  • Корпус XPG VALORAIRNANOMAA-WHCWW - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718606
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Характеристики

Бренд
XPG
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
220 x 357 x 436 мм
Макс. высота процессорного кулера
170
Максимальная длина видеокарты
370
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
2 x 140 или 3 x 120 мм
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
2 x USB 3.0, USB Type-C, аудио
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
5
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х41х29
Вес, кг.
6.51

Описание товара Корпус XPG VALORAIRNANOMAA-WHCWW

Корпус XPG — это стильное и функциональное решение для сборки вашего персонального компьютера. Выполненный в компактном типоразмере Mini-Tower, этот корпус станет отличным выбором для энтузиастов, желающих собрать мощную и компактную систему. Изготовленный из прочной стали, корпус весит 5,15 кг и обладает элегантным белым цветом, который идеально впишется в современный интерьер. Несмотря на свои компактные размеры, корпус поддерживает форм-факторы материнских плат mini-ITX и mATX, что обеспечивает широкий диапазон совместимых компонентов. Внутреннее пространство корпуса предлагает достаточные возможности для установки мощных компонентов. Максимальная высота процессорного кулера составляет 170 мм, а длина видеокарты может достигать 370 мм, что позволяет разместить практически любую современную видеокарту. Для обеспечения эффективности охлаждения корпус поставляется с одним встроенным вентилятором размером 120 мм. Дополнительная эстетика и персонализация достигается благодаря наличию ARGB подсветки, которая добавляет динамичные световые эффекты вашему ПК. Поддержка расширения входит в число сильных сторон этого корпуса: он оснащен пятью слотами расширения, что увеличивает возможности по установке дополнительных карт. Для хранения данных предусмотрены два внутренних отсека для накопителей размером 2,5 дюйма и один – размером 3,5 дюйма, что позволяет гибко подойти к конфигурации системы хранения. Хотя в корпусе не предусмотрен встроенный кард-ридер, все другие характеристики делают его привлекательным выбором для создания стильного и мощного компьютера. Бренд XPG известен своим качеством и надежностью, и этот корпус не является исключением.

Отзывы о товаре Корпус XPG VALORAIRNANOMAA-WHCWW




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Характеристики
Бренд
XPG
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
220 x 357 x 436 мм
Макс. высота процессорного кулера
170
Максимальная длина видеокарты
370
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
2 x 140 или 3 x 120 мм
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
2 x USB 3.0, USB Type-C, аудио
Расположение блока питания
верхнее
Развернуть
Слоты расширения
5
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус XPG — это стильное и функциональное решение для сборки вашего персонального компьютера. Выполненный в компактном типоразмере Mini-Tower, этот корпус станет отличным выбором для энтузиастов, желающих собрать мощную и компактную систему. Изготовленный из прочной стали, корпус весит 5,15 кг и обладает элегантным белым цветом, который идеально впишется в современный интерьер. Несмотря на свои компактные размеры, корпус поддерживает форм-факторы материнских плат mini-ITX и mATX, что обеспечивает широкий диапазон совместимых компонентов. Внутреннее пространство корпуса предлагает достаточные возможности для установки мощных компонентов. Максимальная высота процессорного кулера составляет 170 мм, а длина видеокарты может достигать 370 мм, что позволяет разместить практически любую современную видеокарту. Для обеспечения эффективности охлаждения корпус поставляется с одним встроенным вентилятором размером 120 мм. Дополнительная эстетика и персонализация достигается благодаря наличию ARGB подсветки, которая добавляет динамичные световые эффекты вашему ПК. Поддержка расширения входит в число сильных сторон этого корпуса: он оснащен пятью слотами расширения, что увеличивает возможности по установке дополнительных карт. Для хранения данных предусмотрены два внутренних отсека для накопителей размером 2,5 дюйма и один – размером 3,5 дюйма, что позволяет гибко подойти к конфигурации системы хранения. Хотя в корпусе не предусмотрен встроенный кард-ридер, все другие характеристики делают его привлекательным выбором для создания стильного и мощного компьютера. Бренд XPG известен своим качеством и надежностью, и этот корпус не является исключением.
Самовывоз
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Отзывы


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