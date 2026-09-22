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Корпус XPG VALORAIRNANOMAA-BKCWW купить с доставкой в Москве
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Корпус XPG VALORAIRNANOMAA-BKCWW

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Корпус XPG VALORAIRNANOMAA-BKCWW - фото 1
Корпус XPG VALORAIRNANOMAA-BKCWW - фото 2
Корпус XPG VALORAIRNANOMAA-BKCWW - фото 3
Корпус XPG VALORAIRNANOMAA-BKCWW - фото 4
Корпус XPG VALORAIRNANOMAA-BKCWW - фото 5
Корпус XPG VALORAIRNANOMAA-BKCWW - фото 6
Корпус XPG VALORAIRNANOMAA-BKCWW - фото 7
Корпус XPG VALORAIRNANOMAA-BKCWW - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус XPG VALORAIRNANOMAA-BKCWW - фото 1
  • Корпус XPG VALORAIRNANOMAA-BKCWW - фото 2
  • Корпус XPG VALORAIRNANOMAA-BKCWW - фото 3
  • Корпус XPG VALORAIRNANOMAA-BKCWW - фото 4
  • Корпус XPG VALORAIRNANOMAA-BKCWW - фото 5
  • Корпус XPG VALORAIRNANOMAA-BKCWW - фото 6
  • Корпус XPG VALORAIRNANOMAA-BKCWW - фото 7
  • Корпус XPG VALORAIRNANOMAA-BKCWW - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718605
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Характеристики

Бренд
XPG
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
220 x 357 x 436 мм
Макс. высота процессорного кулера
170
Максимальная длина видеокарты
370
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
2 x 140 или 3 x 120 мм
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
2 x USB 3.0, USB Type-C, аудио
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
5
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х41х29
Вес, кг.
6.51

Описание товара Корпус XPG VALORAIRNANOMAA-BKCWW

Корпус XPG представляет собой продуманное решение для сборки компактного, но мощного компьютера. Этот мини-тауэр форм-фактора совместим с платами mini-ITX и mATX, что делает его универсальным вариантом для различных конфигураций. При весе всего 5,15 кг корпус изготовлен из высококачественной стали, обеспечивающей прочность и долговечность. Дизайн корпуса выполнен в классическом черном цвете с элегантной ARGB подсветкой, придающей системе стильный и современный вид. Внутреннее пространство рассчитано на установку процессорного кулера высотой до 170 мм и видеокарты длиной до 370 мм, что позволяет без труда разместить мощные компоненты. В корпусе предусмотрены 5 слотов для расширения и три внутренних отсека – два для 2,5-дюймовых накопителей и один для 3,5-дюймового диска, что обеспечивает достаточную гибкость для хранения данных и расширения системы. XPG оснастил корпус одним встроенным вентилятором диаметром 120 мм, способствующим эффективному воздушному охлаждению. Отказавшись от встроенного кард-ридера, XPG сосредоточился на минимализме и функциональности, предлагая базовый набор характеристик и возможностей для энтузиастов сборки ПК и пользователей, ищущих оптимальные решения для монтажа компактных систем.

Отзывы о товаре Корпус XPG VALORAIRNANOMAA-BKCWW




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Характеристики
Бренд
XPG
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
220 x 357 x 436 мм
Макс. высота процессорного кулера
170
Максимальная длина видеокарты
370
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
2 x 140 или 3 x 120 мм
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
2 x USB 3.0, USB Type-C, аудио
Расположение блока питания
верхнее
Развернуть
Слоты расширения
5
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус XPG представляет собой продуманное решение для сборки компактного, но мощного компьютера. Этот мини-тауэр форм-фактора совместим с платами mini-ITX и mATX, что делает его универсальным вариантом для различных конфигураций. При весе всего 5,15 кг корпус изготовлен из высококачественной стали, обеспечивающей прочность и долговечность. Дизайн корпуса выполнен в классическом черном цвете с элегантной ARGB подсветкой, придающей системе стильный и современный вид. Внутреннее пространство рассчитано на установку процессорного кулера высотой до 170 мм и видеокарты длиной до 370 мм, что позволяет без труда разместить мощные компоненты. В корпусе предусмотрены 5 слотов для расширения и три внутренних отсека – два для 2,5-дюймовых накопителей и один для 3,5-дюймового диска, что обеспечивает достаточную гибкость для хранения данных и расширения системы. XPG оснастил корпус одним встроенным вентилятором диаметром 120 мм, способствующим эффективному воздушному охлаждению. Отказавшись от встроенного кард-ридера, XPG сосредоточился на минимализме и функциональности, предлагая базовый набор характеристик и возможностей для энтузиастов сборки ПК и пользователей, ищущих оптимальные решения для монтажа компактных систем.
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Отзывы


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