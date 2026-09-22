Корпус FoxLine FL-105-AD120-DC-INF (FL-105-AD120-DC-INF) |FL-105-AD120-DC-INF| mITX case (2L), 2*USB2.0+2*USB3.0, 1*combo audio, 40mm FAN, VESA, w/DC-ATX converter, w/120W pwr adapter, w/pwr
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Корпус FoxLine FL-105-AD120-DC-INF (FL-105-AD120-DC-INF) |FL-105-AD120-DC-INF| mITX case (2L), 2*USB2.0+2*USB3.0, 1*combo audio, 40mm FAN, VESA, w/DC-ATX converter, w/120W pwr adapter, w/pwr
Корпус Foxline — это элегантное и функциональное решение для создания компактного и мощного рабочего места. Изготовленный из высококачественных пластика и стали, он отличается стильным черным цветом, который гармонично впишется в любой интерьер. Корпус обладает оптимальными размерами в типоразмере Slim-Desktop, что обеспечивает его компактность и удобство размещения даже в условиях ограниченного пространства. Внутренняя конфигурация корпуса включает один отсек для установки 2,5-дюймового накопителя, позволяя эффективно организовать дисковую систему. Поддержка формата mini-ITX делает Foxline идеальным выбором для сборки современных миниатюрных PC-платформ, обеспечивая их мощность и производительность. Корпус комплектуется блоком питания мощностью 120 Вт с внешним расположением, что позволяет снизить тепловыделение внутри корпуса и обеспечивает доступ к простой замене или обслуживанию блока. Максимальная высота процессорного кулера составляет 36 мм, что подходит для низкопрофильных систем охлаждения, обеспечивая стабильную работу процессора при компактных габаритах. Корпус Foxline идеально подходит тем, кто ищет компактное решение без компромиссов в производительности и надежности, создавая идеальные условия для вашего мини-PC.
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Теги товара: Сталь, Металл/стекло, Пластик, Внешнее
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Теги товара: Сталь, Металл/стекло, Пластик, Внешнее
Отзывы о товаре Корпус FoxLine FL-105-AD120-DC-INF (FL-105-AD120-DC-INF) |FL-105-AD120-DC-INF| mITX case (2L), 2*USB2.0+2*USB3.0, 1*combo audio, 40mm FAN, VESA, w/DC-ATX converter, w/120W pwr adapter, w/pwr