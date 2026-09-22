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Корпус XPG INVADERXBTFMT-BKCWW купить с доставкой в Москве
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Корпус XPG INVADERXBTFMT-BKCWW

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Корпус XPG INVADERXBTFMT-BKCWW - фото 1
Корпус XPG INVADERXBTFMT-BKCWW - фото 2
Корпус XPG INVADERXBTFMT-BKCWW - фото 3
Корпус XPG INVADERXBTFMT-BKCWW - фото 4
Корпус XPG INVADERXBTFMT-BKCWW - фото 5
Корпус XPG INVADERXBTFMT-BKCWW - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус XPG INVADERXBTFMT-BKCWW - фото 1
  • Корпус XPG INVADERXBTFMT-BKCWW - фото 2
  • Корпус XPG INVADERXBTFMT-BKCWW - фото 3
  • Корпус XPG INVADERXBTFMT-BKCWW - фото 4
  • Корпус XPG INVADERXBTFMT-BKCWW - фото 5
  • Корпус XPG INVADERXBTFMT-BKCWW - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718520
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Характеристики

Бренд
XPG
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
2 x 120 мм, 1 x 120 мм, 3 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
245 х 485 х 448 мм
Макс. высота процессорного кулера
175
Максимальная длина видеокарты
400
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
Верхняя панель 2х140
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
2 x USB 3.0, USB Type-C, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
3
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х52х32
Вес, кг.
10.1

Описание товара Корпус XPG INVADERXBTFMT-BKCWW

орпус ADATA XPG INVADER X BTF Black - это стильный и функциональный Midi-Tower корпус, который отлично подойдет для сборки игрового или рабочего компьютера. Этот корпус имеет современный дизайн, который подчеркивает вашу индивидуальность и делает вашу систему уникальной. Одной из особенностей корпуса ADATA XPG INVADER X BTF Black является материал окна - закаленное стекло, которое позволяет вам в полной мере насладиться внутренними компонентами вашего ПК. Этот корпус не только красив, но и функционален - внутри вы найдете 3 отсека 3.5"/2.5" (конвертируемые), что позволяет установить большое количество жестких дисков и SSD накопителей. Корпус ADATA XPG INVADER X BTF Black не имеет встроенного блока питания, что позволяет вам выбрать и установить блок питания подходящей мощности для ваших потребностей. Расположение блока питания в этом корпусе нижнее, что обеспечивает эффективное охлаждение и улучшает циркуляцию воздуха внутри системы. Этот корпус также имеет 7 слотов расширения, что позволяет установить дополнительные компоненты, такие как видеокарты, звуковые карты или сетевые адаптеры. Размещение HDD в корпусе ADATA XPG INVADER X BTF Black продольное, что обеспечивает удобный доступ к жестким дискам и облегчает их установку. В целом, корпус ADATA XPG INVADER X BTF Black - это отличный выбор для тех, кто ценит не только качество и функциональность, но и стильный дизайн. Этот корпус позволит вам создать мощную и эффективную систему, которая будет выглядеть привлекательно и профессионально.

Отзывы о товаре Корпус XPG INVADERXBTFMT-BKCWW




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Характеристики
Бренд
XPG
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
2 x 120 мм, 1 x 120 мм, 3 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
245 х 485 х 448 мм
Макс. высота процессорного кулера
175
Максимальная длина видеокарты
400
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
Верхняя панель 2х140
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
2 x USB 3.0, USB Type-C, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Развернуть
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
3
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
орпус ADATA XPG INVADER X BTF Black - это стильный и функциональный Midi-Tower корпус, который отлично подойдет для сборки игрового или рабочего компьютера. Этот корпус имеет современный дизайн, который подчеркивает вашу индивидуальность и делает вашу систему уникальной. Одной из особенностей корпуса ADATA XPG INVADER X BTF Black является материал окна - закаленное стекло, которое позволяет вам в полной мере насладиться внутренними компонентами вашего ПК. Этот корпус не только красив, но и функционален - внутри вы найдете 3 отсека 3.5"/2.5" (конвертируемые), что позволяет установить большое количество жестких дисков и SSD накопителей. Корпус ADATA XPG INVADER X BTF Black не имеет встроенного блока питания, что позволяет вам выбрать и установить блок питания подходящей мощности для ваших потребностей. Расположение блока питания в этом корпусе нижнее, что обеспечивает эффективное охлаждение и улучшает циркуляцию воздуха внутри системы. Этот корпус также имеет 7 слотов расширения, что позволяет установить дополнительные компоненты, такие как видеокарты, звуковые карты или сетевые адаптеры. Размещение HDD в корпусе ADATA XPG INVADER X BTF Black продольное, что обеспечивает удобный доступ к жестким дискам и облегчает их установку. В целом, корпус ADATA XPG INVADER X BTF Black - это отличный выбор для тех, кто ценит не только качество и функциональность, но и стильный дизайн. Этот корпус позволит вам создать мощную и эффективную систему, которая будет выглядеть привлекательно и профессионально.
Самовывоз
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Отзывы


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