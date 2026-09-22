Корпус XPG INVADERXBTFMT-BKCWW
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Характеристики
Описание товара Корпус XPG INVADERXBTFMT-BKCWW
орпус ADATA XPG INVADER X BTF Black - это стильный и функциональный Midi-Tower корпус, который отлично подойдет для сборки игрового или рабочего компьютера. Этот корпус имеет современный дизайн, который подчеркивает вашу индивидуальность и делает вашу систему уникальной. Одной из особенностей корпуса ADATA XPG INVADER X BTF Black является материал окна - закаленное стекло, которое позволяет вам в полной мере насладиться внутренними компонентами вашего ПК. Этот корпус не только красив, но и функционален - внутри вы найдете 3 отсека 3.5"/2.5" (конвертируемые), что позволяет установить большое количество жестких дисков и SSD накопителей. Корпус ADATA XPG INVADER X BTF Black не имеет встроенного блока питания, что позволяет вам выбрать и установить блок питания подходящей мощности для ваших потребностей. Расположение блока питания в этом корпусе нижнее, что обеспечивает эффективное охлаждение и улучшает циркуляцию воздуха внутри системы. Этот корпус также имеет 7 слотов расширения, что позволяет установить дополнительные компоненты, такие как видеокарты, звуковые карты или сетевые адаптеры. Размещение HDD в корпусе ADATA XPG INVADER X BTF Black продольное, что обеспечивает удобный доступ к жестким дискам и облегчает их установку. В целом, корпус ADATA XPG INVADER X BTF Black - это отличный выбор для тех, кто ценит не только качество и функциональность, но и стильный дизайн. Этот корпус позволит вам создать мощную и эффективную систему, которая будет выглядеть привлекательно и профессионально.
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Теги товара: Сталь, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Со стеклянной боковой панелью
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Теги товара: Сталь, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Со стеклянной боковой панелью
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