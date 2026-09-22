Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 530 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 718516
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Описание товара Корпус XPG INVADER X BLACK (INVADERXMT-BKCWW)
**XPG INVADER X BLACK (INVADERXMT-BKCWW)** — это корпус формата Mid-Tower, предназначенный для сборки игрового компьютера. Он выполнен в стильном чёрном цвете и оснащён панорамным окном, что позволяет наслаждаться видом на внутренние компоненты системы.
**Особенности:**
* **Панорамное окно.** Прозрачная боковая панель из закалённого стекла позволяет рассмотреть все детали вашей сборки.
* **RGB-подсветка.** Корпус оснащён RGB-подсветкой, которая создаёт атмосферу и подчёркивает игровую направленность компьютера.
* **Совместимость с ATX.** Поддерживает материнские платы формата ATX, что делает его универсальным выбором для большинства игровых сборок.
* **Продуманная конструкция.** Внутри корпуса достаточно места для установки всех необходимых компонентов, включая видеокарты и системы охлаждения.
* **Качественные материалы.** Изготовлен из прочных материалов, которые обеспечивают долговечность и надёжность.
Корпус XPG INVADER X BLACK станет отличным выбором для тех, кто ищет стильный и функциональный корпус для своего игрового компьютера.
**XPG INVADER X BLACK (INVADERXMT-BKCWW)** — это корпус формата Mid-Tower, предназначенный для сборки игрового компьютера. Он выполнен в стильном чёрном цвете и оснащён панорамным окном, что позволяет наслаждаться видом на внутренние компоненты системы.
**Особенности:**
* **Панорамное окно.** Прозрачная боковая панель из закалённого стекла позволяет рассмотреть все детали вашей сборки.
* **RGB-подсветка.** Корпус оснащён RGB-подсветкой, которая создаёт атмосферу и подчёркивает игровую направленность компьютера.
* **Совместимость с ATX.** Поддерживает материнские платы формата ATX, что делает его универсальным выбором для большинства игровых сборок.
* **Продуманная конструкция.** Внутри корпуса достаточно места для установки всех необходимых компонентов, включая видеокарты и системы охлаждения.
* **Качественные материалы.** Изготовлен из прочных материалов, которые обеспечивают долговечность и надёжность.
Корпус XPG INVADER X BLACK станет отличным выбором для тех, кто ищет стильный и функциональный корпус для своего игрового компьютера.
Корпус XPG INVADER X BLACK (INVADERXMT-BKCWW) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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