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Корпус XPG INVADER X BLACK (INVADERXMT-BKCWW) купить с доставкой в Москве
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Корпус XPG INVADER X BLACK (INVADERXMT-BKCWW)

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Корпус XPG INVADER X BLACK (INVADERXMT-BKCWW) - фото 1
Корпус XPG INVADER X BLACK (INVADERXMT-BKCWW) - фото 2
Корпус XPG INVADER X BLACK (INVADERXMT-BKCWW) - фото 3
Корпус XPG INVADER X BLACK (INVADERXMT-BKCWW) - фото 4
Корпус XPG INVADER X BLACK (INVADERXMT-BKCWW) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус XPG INVADER X BLACK (INVADERXMT-BKCWW) - фото 1
  • Корпус XPG INVADER X BLACK (INVADERXMT-BKCWW) - фото 2
  • Корпус XPG INVADER X BLACK (INVADERXMT-BKCWW) - фото 3
  • Корпус XPG INVADER X BLACK (INVADERXMT-BKCWW) - фото 4
  • Корпус XPG INVADER X BLACK (INVADERXMT-BKCWW) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718516
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Характеристики

Бренд
XPG
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
245x448x475 мм
Макс. высота процессорного кулера
175
Максимальная длина видеокарты
400
Материал корпуса
сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
5 x 120x120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
USB 3.2 Gen 2 Type-A, USB 3.2 Gen 2 Type-C
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
10
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
3
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х52х32
Вес, кг.
10.62

Описание товара Корпус XPG INVADER X BLACK (INVADERXMT-BKCWW)

**XPG INVADER X BLACK (INVADERXMT-BKCWW)** — это корпус формата Mid-Tower, предназначенный для сборки игрового компьютера. Он выполнен в стильном чёрном цвете и оснащён панорамным окном, что позволяет наслаждаться видом на внутренние компоненты системы. **Особенности:** * **Панорамное окно.** Прозрачная боковая панель из закалённого стекла позволяет рассмотреть все детали вашей сборки. * **RGB-подсветка.** Корпус оснащён RGB-подсветкой, которая создаёт атмосферу и подчёркивает игровую направленность компьютера. * **Совместимость с ATX.** Поддерживает материнские платы формата ATX, что делает его универсальным выбором для большинства игровых сборок. * **Продуманная конструкция.** Внутри корпуса достаточно места для установки всех необходимых компонентов, включая видеокарты и системы охлаждения. * **Качественные материалы.** Изготовлен из прочных материалов, которые обеспечивают долговечность и надёжность. Корпус XPG INVADER X BLACK станет отличным выбором для тех, кто ищет стильный и функциональный корпус для своего игрового компьютера.

Отзывы о товаре Корпус XPG INVADER X BLACK (INVADERXMT-BKCWW)




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Характеристики
Бренд
XPG
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
245x448x475 мм
Макс. высота процессорного кулера
175
Максимальная длина видеокарты
400
Материал корпуса
сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
5 x 120x120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
USB 3.2 Gen 2 Type-A, USB 3.2 Gen 2 Type-C
Развернуть
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
10
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
3
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX
Страна производитель
Китай
Описание
**XPG INVADER X BLACK (INVADERXMT-BKCWW)** — это корпус формата Mid-Tower, предназначенный для сборки игрового компьютера. Он выполнен в стильном чёрном цвете и оснащён панорамным окном, что позволяет наслаждаться видом на внутренние компоненты системы. **Особенности:** * **Панорамное окно.** Прозрачная боковая панель из закалённого стекла позволяет рассмотреть все детали вашей сборки. * **RGB-подсветка.** Корпус оснащён RGB-подсветкой, которая создаёт атмосферу и подчёркивает игровую направленность компьютера. * **Совместимость с ATX.** Поддерживает материнские платы формата ATX, что делает его универсальным выбором для большинства игровых сборок. * **Продуманная конструкция.** Внутри корпуса достаточно места для установки всех необходимых компонентов, включая видеокарты и системы охлаждения. * **Качественные материалы.** Изготовлен из прочных материалов, которые обеспечивают долговечность и надёжность. Корпус XPG INVADER X BLACK станет отличным выбором для тех, кто ищет стильный и функциональный корпус для своего игрового компьютера.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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