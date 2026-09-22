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Корпус XPG INVADER X WHITE (INVADERXMT-WHCWW) купить с доставкой в Москве
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Корпус XPG INVADER X WHITE (INVADERXMT-WHCWW)

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Корпус XPG INVADER X WHITE (INVADERXMT-WHCWW) - фото 1
Корпус XPG INVADER X WHITE (INVADERXMT-WHCWW) - фото 2
Корпус XPG INVADER X WHITE (INVADERXMT-WHCWW) - фото 3
Корпус XPG INVADER X WHITE (INVADERXMT-WHCWW) - фото 4
Корпус XPG INVADER X WHITE (INVADERXMT-WHCWW) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус XPG INVADER X WHITE (INVADERXMT-WHCWW) - фото 1
  • Корпус XPG INVADER X WHITE (INVADERXMT-WHCWW) - фото 2
  • Корпус XPG INVADER X WHITE (INVADERXMT-WHCWW) - фото 3
  • Корпус XPG INVADER X WHITE (INVADERXMT-WHCWW) - фото 4
  • Корпус XPG INVADER X WHITE (INVADERXMT-WHCWW) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718518
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Характеристики

Бренд
XPG
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
245 x 448 x 475 мм
Макс. высота процессорного кулера
175
Максимальная длина видеокарты
400
Материал корпуса
сталь
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
RGB
Разъемы на передней панели
2 x USB 3.0, USB Type-C, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
3
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х52х32
Вес, кг.
10.62

Описание товара Корпус XPG INVADER X WHITE (INVADERXMT-WHCWW)

Корпус XPG — это стильное и функциональное решение для сборки вашего компьютера. Изготовленный из прочной стали, он гарантирует надежность и долговечность. Корпус представлен в элегантном белом цвете и украшен RGB-подсветкой, которая добавит индивидуальности вашему рабочему пространству. Этот Midi-Tower корпус поддерживает установку материнских плат форматов mini-ITX, ATX и mATX, что делает его универсальным решением для различных конфигураций. С весом 8,95 кг он достаточно устойчив и при этом удобен в использовании и установке компонентов. Максимальная длина видеокарты, которую можно установить в этот корпус, составляет 400 мм, а максимальная высота процессорного кулера — 175 мм, что позволяет разместить мощные компоненты для вашего ПК. Нижнее расположение блока питания способствует удобной организации кабелей и улучшает вентиляцию внутри корпуса. XPG предлагает семь слотов расширения, поддерживая возможность установки нескольких видеокарт и дополнительных плат. Корпус также оснащен тремя внутренними отсеками для 2,5-дюймовых накопителей и тремя отсеками для 3,5-дюймовых жестких дисков, обеспечивая вместительность и гибкость в выборе системы хранения данных. Три встроенных 120 мм вентилятора помогают поддерживать эффективное охлаждение, что особенно важно при повышенных нагрузках. Кроме этого, корпус имеет окно на боковой стенке, предоставляющее возможность оценить внутреннее устройство и гордиться внутренней подсветкой и сборкой. Корпус XPG предназначен для энтузиастов и профессионалов, которые ценят качество, стиль и возможность создания мощной системы.

Отзывы о товаре Корпус XPG INVADER X WHITE (INVADERXMT-WHCWW)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
XPG
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
245 x 448 x 475 мм
Макс. высота процессорного кулера
175
Максимальная длина видеокарты
400
Материал корпуса
сталь
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
RGB
Разъемы на передней панели
2 x USB 3.0, USB Type-C, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Развернуть
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
3
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус XPG — это стильное и функциональное решение для сборки вашего компьютера. Изготовленный из прочной стали, он гарантирует надежность и долговечность. Корпус представлен в элегантном белом цвете и украшен RGB-подсветкой, которая добавит индивидуальности вашему рабочему пространству. Этот Midi-Tower корпус поддерживает установку материнских плат форматов mini-ITX, ATX и mATX, что делает его универсальным решением для различных конфигураций. С весом 8,95 кг он достаточно устойчив и при этом удобен в использовании и установке компонентов. Максимальная длина видеокарты, которую можно установить в этот корпус, составляет 400 мм, а максимальная высота процессорного кулера — 175 мм, что позволяет разместить мощные компоненты для вашего ПК. Нижнее расположение блока питания способствует удобной организации кабелей и улучшает вентиляцию внутри корпуса. XPG предлагает семь слотов расширения, поддерживая возможность установки нескольких видеокарт и дополнительных плат. Корпус также оснащен тремя внутренними отсеками для 2,5-дюймовых накопителей и тремя отсеками для 3,5-дюймовых жестких дисков, обеспечивая вместительность и гибкость в выборе системы хранения данных. Три встроенных 120 мм вентилятора помогают поддерживать эффективное охлаждение, что особенно важно при повышенных нагрузках. Кроме этого, корпус имеет окно на боковой стенке, предоставляющее возможность оценить внутреннее устройство и гордиться внутренней подсветкой и сборкой. Корпус XPG предназначен для энтузиастов и профессионалов, которые ценят качество, стиль и возможность создания мощной системы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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