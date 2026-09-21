Корпус Thermaltake View 380 XL TG ARGB черный (CA-11E-00M1WN-00)
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Характеристики
Описание товара Корпус Thermaltake View 380 XL TG ARGB черный (CA-11E-00M1WN-00)
Корпус Thermaltake — это воплощение стиля и функциональности в одном устройстве, идеально подходящем для сборки мощного компьютера. Данный корпус выполнен в классическом черном цвете и имеет типоразмер Midi-Tower, что делает его отличным выбором для большинства пользователей. Одной из ключевых особенностей корпуса является его вентиляционная система. Встроенные вентиляторы обеспечивают отличное охлаждение внутри корпуса: один вентилятор размером 120 мм и три 120 мм вентилятора с адресной RGB подсветкой создают впечатляющее визуальное оформление и эффективное охлаждение внутреннего пространства. Поддержка ARGB подсветки позволяет вам настроить освещение по своему вкусу и создать уникальную атмосферу. В корпусе предусмотрено место для блока питания в нижней части, что способствует более эффективному распределению воздушного потока и упрощает процесс сборки. Корпус поддерживает установку процессорного кулера высотой до 160 мм и видеокарты длиной до 420 мм, что позволяет устанавливать современные мощные компоненты. Корпус обладает 8 слотами расширения и предлагает возможность размещения двух внутренних отсеков 2,5 дюйма и одного 3,5-дюймового отсека, что делает его универсальным для разных нужд хранения данных. Он поддерживает установки материнских плат форм-фактора mini-ITX, ATX и mATX, предоставляя широкие возможности для сборки системы. Материал корпуса — высококачественная сталь, обеспечивающая прочность и долговечность конструкции. С весом в 18,3 кг, корпус сохраняет устойчивость даже при полной загрузке. Бренд Thermaltake известен качеством и надежностью своей продукции. Этот корпус станет отличной основой для создания высокопроизводительной системы, объединяющей стильный дизайн и технологическое совершенство.
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Теги товара: Сталь, Нижнее, Корпус с подсветкой, Со стеклянной боковой панелью
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Теги товара: Сталь, Нижнее, Корпус с подсветкой, Со стеклянной боковой панелью
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