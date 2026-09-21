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Корпус Thermaltake View 380 XL TG ARGB черный (CA-11E-00M1WN-00) купить с доставкой в Москве
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Корпус Thermaltake View 380 XL TG ARGB черный (CA-11E-00M1WN-00)

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Корпус Thermaltake View 380 XL TG ARGB черный (CA-11E-00M1WN-00) - фото 1
Корпус Thermaltake View 380 XL TG ARGB черный (CA-11E-00M1WN-00) - фото 2
Корпус Thermaltake View 380 XL TG ARGB черный (CA-11E-00M1WN-00) - фото 3
Корпус Thermaltake View 380 XL TG ARGB черный (CA-11E-00M1WN-00) - фото 4
Корпус Thermaltake View 380 XL TG ARGB черный (CA-11E-00M1WN-00) - фото 5
Корпус Thermaltake View 380 XL TG ARGB черный (CA-11E-00M1WN-00) - фото 6
Корпус Thermaltake View 380 XL TG ARGB черный (CA-11E-00M1WN-00) - фото 7
Корпус Thermaltake View 380 XL TG ARGB черный (CA-11E-00M1WN-00) - фото 8
Корпус Thermaltake View 380 XL TG ARGB черный (CA-11E-00M1WN-00) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус Thermaltake View 380 XL TG ARGB черный (CA-11E-00M1WN-00) - фото 1
  • Корпус Thermaltake View 380 XL TG ARGB черный (CA-11E-00M1WN-00) - фото 2
  • Корпус Thermaltake View 380 XL TG ARGB черный (CA-11E-00M1WN-00) - фото 3
  • Корпус Thermaltake View 380 XL TG ARGB черный (CA-11E-00M1WN-00) - фото 4
  • Корпус Thermaltake View 380 XL TG ARGB черный (CA-11E-00M1WN-00) - фото 5
  • Корпус Thermaltake View 380 XL TG ARGB черный (CA-11E-00M1WN-00) - фото 6
  • Корпус Thermaltake View 380 XL TG ARGB черный (CA-11E-00M1WN-00) - фото 7
  • Корпус Thermaltake View 380 XL TG ARGB черный (CA-11E-00M1WN-00) - фото 8
  • Корпус Thermaltake View 380 XL TG ARGB черный (CA-11E-00M1WN-00) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714969
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Характеристики

Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм, 3 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
288 х 471 х 469 мм
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
420
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
3x120 мм или 2x140 мм - на верхней 3x120 мм - на нижней
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
2 x USB 3.0, USB Type-C, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
8
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х55х37
Вес, кг.
18.3

Описание товара Корпус Thermaltake View 380 XL TG ARGB черный (CA-11E-00M1WN-00)

Корпус Thermaltake — это воплощение стиля и функциональности в одном устройстве, идеально подходящем для сборки мощного компьютера. Данный корпус выполнен в классическом черном цвете и имеет типоразмер Midi-Tower, что делает его отличным выбором для большинства пользователей. Одной из ключевых особенностей корпуса является его вентиляционная система. Встроенные вентиляторы обеспечивают отличное охлаждение внутри корпуса: один вентилятор размером 120 мм и три 120 мм вентилятора с адресной RGB подсветкой создают впечатляющее визуальное оформление и эффективное охлаждение внутреннего пространства. Поддержка ARGB подсветки позволяет вам настроить освещение по своему вкусу и создать уникальную атмосферу. В корпусе предусмотрено место для блока питания в нижней части, что способствует более эффективному распределению воздушного потока и упрощает процесс сборки. Корпус поддерживает установку процессорного кулера высотой до 160 мм и видеокарты длиной до 420 мм, что позволяет устанавливать современные мощные компоненты. Корпус обладает 8 слотами расширения и предлагает возможность размещения двух внутренних отсеков 2,5 дюйма и одного 3,5-дюймового отсека, что делает его универсальным для разных нужд хранения данных. Он поддерживает установки материнских плат форм-фактора mini-ITX, ATX и mATX, предоставляя широкие возможности для сборки системы. Материал корпуса — высококачественная сталь, обеспечивающая прочность и долговечность конструкции. С весом в 18,3 кг, корпус сохраняет устойчивость даже при полной загрузке. Бренд Thermaltake известен качеством и надежностью своей продукции. Этот корпус станет отличной основой для создания высокопроизводительной системы, объединяющей стильный дизайн и технологическое совершенство.

Отзывы о товаре Корпус Thermaltake View 380 XL TG ARGB черный (CA-11E-00M1WN-00)




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Характеристики
Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм, 3 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
288 х 471 х 469 мм
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
420
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
3x120 мм или 2x140 мм - на верхней 3x120 мм - на нижней
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
2 x USB 3.0, USB Type-C, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Развернуть
Слоты расширения
8
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Thermaltake — это воплощение стиля и функциональности в одном устройстве, идеально подходящем для сборки мощного компьютера. Данный корпус выполнен в классическом черном цвете и имеет типоразмер Midi-Tower, что делает его отличным выбором для большинства пользователей. Одной из ключевых особенностей корпуса является его вентиляционная система. Встроенные вентиляторы обеспечивают отличное охлаждение внутри корпуса: один вентилятор размером 120 мм и три 120 мм вентилятора с адресной RGB подсветкой создают впечатляющее визуальное оформление и эффективное охлаждение внутреннего пространства. Поддержка ARGB подсветки позволяет вам настроить освещение по своему вкусу и создать уникальную атмосферу. В корпусе предусмотрено место для блока питания в нижней части, что способствует более эффективному распределению воздушного потока и упрощает процесс сборки. Корпус поддерживает установку процессорного кулера высотой до 160 мм и видеокарты длиной до 420 мм, что позволяет устанавливать современные мощные компоненты. Корпус обладает 8 слотами расширения и предлагает возможность размещения двух внутренних отсеков 2,5 дюйма и одного 3,5-дюймового отсека, что делает его универсальным для разных нужд хранения данных. Он поддерживает установки материнских плат форм-фактора mini-ITX, ATX и mATX, предоставляя широкие возможности для сборки системы. Материал корпуса — высококачественная сталь, обеспечивающая прочность и долговечность конструкции. С весом в 18,3 кг, корпус сохраняет устойчивость даже при полной загрузке. Бренд Thermaltake известен качеством и надежностью своей продукции. Этот корпус станет отличной основой для создания высокопроизводительной системы, объединяющей стильный дизайн и технологическое совершенство.
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Отзывы


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