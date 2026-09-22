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Корпус Silverstone SST-FA514X-WG (G41FA514XWG0020) купить с доставкой в Москве
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Корпус Silverstone SST-FA514X-WG (G41FA514XWG0020)

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718511
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Характеристики

Бренд
Silverstone
Тип товара
Корпуса
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х53х29
Вес, кг.
9.78

Описание товара Корпус Silverstone SST-FA514X-WG (G41FA514XWG0020)

Корпус Silverstone SST-FA514X-WG (G41FA514XWG0020)

Отзывы о товаре Корпус Silverstone SST-FA514X-WG (G41FA514XWG0020)




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Характеристики
Бренд
Silverstone
Тип товара
Корпуса
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Silverstone SST-FA514X-WG (G41FA514XWG0020)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус Silverstone SST-FA514X-WG (G41FA514XWG0020) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 8630 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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