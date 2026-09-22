Корпус Alseye X3-W (AS.07.0151)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 080 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 718489
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
200 x 460 x 380 мм
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
320
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
Верхняя панель 2 x 120 мм; Задняя панель 120 мм; Нижняя панель 2 x 120 мм; Передняя панель 3 x 120 мм
Подсветка
FRGB
Разъемы на передней панели
2 x USB 2.0, USB 3.0, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х44х25
Вес, кг.
3.9
Описание товара Корпус Alseye X3-W (AS.07.0151)
Корпус Alseye X3-W (AS.07.0151)
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Теги товара: Сталь, Нижнее, Корпус с подсветкой
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Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
200 x 460 x 380 мм
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
320
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
Верхняя панель 2 x 120 мм; Задняя панель 120 мм; Нижняя панель 2 x 120 мм; Передняя панель 3 x 120 мм
Подсветка
FRGB
Разъемы на передней панели
2 x USB 2.0, USB 3.0, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Корпус Alseye X3-W (AS.07.0151)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: Сталь, Нижнее, Корпус с подсветкой
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: Сталь, Нижнее, Корпус с подсветкой
Корпус Alseye X3-W (AS.07.0151) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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