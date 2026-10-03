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Корпус Thermaltake S100 TG Black (CA-1Q9-00S1WN-00) купить с доставкой в Москве
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Корпус Thermaltake S100 TG Black (CA-1Q9-00S1WN-00)

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Корпус Thermaltake S100 TG Black (CA-1Q9-00S1WN-00) - фото 1
Корпус Thermaltake S100 TG Black (CA-1Q9-00S1WN-00) - фото 2
Корпус Thermaltake S100 TG Black (CA-1Q9-00S1WN-00) - фото 3
Корпус Thermaltake S100 TG Black (CA-1Q9-00S1WN-00) - фото 4
Корпус Thermaltake S100 TG Black (CA-1Q9-00S1WN-00) - фото 5
Корпус Thermaltake S100 TG Black (CA-1Q9-00S1WN-00) - фото 6
Корпус Thermaltake S100 TG Black (CA-1Q9-00S1WN-00) - фото 7
Корпус Thermaltake S100 TG Black (CA-1Q9-00S1WN-00) - фото 8
Корпус Thermaltake S100 TG Black (CA-1Q9-00S1WN-00) - фото 9
Корпус Thermaltake S100 TG Black (CA-1Q9-00S1WN-00) - фото 10
Корпус Thermaltake S100 TG Black (CA-1Q9-00S1WN-00) - фото 11
Корпус Thermaltake S100 TG Black (CA-1Q9-00S1WN-00) - фото 12
Корпус Thermaltake S100 TG Black (CA-1Q9-00S1WN-00) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
  • Корпус Thermaltake S100 TG Black (CA-1Q9-00S1WN-00) - фото 1
  • Корпус Thermaltake S100 TG Black (CA-1Q9-00S1WN-00) - фото 2
  • Корпус Thermaltake S100 TG Black (CA-1Q9-00S1WN-00) - фото 3
  • Корпус Thermaltake S100 TG Black (CA-1Q9-00S1WN-00) - фото 4
  • Корпус Thermaltake S100 TG Black (CA-1Q9-00S1WN-00) - фото 5
  • Корпус Thermaltake S100 TG Black (CA-1Q9-00S1WN-00) - фото 6
  • Корпус Thermaltake S100 TG Black (CA-1Q9-00S1WN-00) - фото 7
  • Корпус Thermaltake S100 TG Black (CA-1Q9-00S1WN-00) - фото 8
  • Корпус Thermaltake S100 TG Black (CA-1Q9-00S1WN-00) - фото 9
  • Корпус Thermaltake S100 TG Black (CA-1Q9-00S1WN-00) - фото 10
  • Корпус Thermaltake S100 TG Black (CA-1Q9-00S1WN-00) - фото 11
  • Корпус Thermaltake S100 TG Black (CA-1Q9-00S1WN-00) - фото 12
  • Корпус Thermaltake S100 TG Black (CA-1Q9-00S1WN-00) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 635182
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Характеристики

Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Корпуса
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
220x411x441
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
330
Материал корпуса
сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 1 x 200 или 2 x 140 или 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х48х28
Вес, кг.
7.2

Описание товара Корпус Thermaltake S100 TG Black (CA-1Q9-00S1WN-00)

Корпус Thermaltake S100 TG [CA-1Q9-00S1WN-00] имеет миниатюрные размеры и достаточно лаконичный дизайн. Сплошная лицевая панель изготовлена из металла. Левая стенка дополнена окном из закаленного стекла, сквозь которое видно многоцветную RGB-подсветку вентиляторов. Боковые панели фиксируются на петли и открываются как дверь. Благодаря стяжкам для кабелей провода внутри располагаются аккуратно. Блок питания располагается снизу или сзади (на усмотрение владельца). При желании корпус Thermaltake S100 TG [CA-1Q9-00S1WN-00] получится оснастить системой водяного охлаждения.

Отзывы о товаре Корпус Thermaltake S100 TG Black (CA-1Q9-00S1WN-00)




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Характеристики
Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Корпуса
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
220x411x441
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
330
Материал корпуса
сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 1 x 200 или 2 x 140 или 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Развернуть
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Thermaltake S100 TG [CA-1Q9-00S1WN-00] имеет миниатюрные размеры и достаточно лаконичный дизайн. Сплошная лицевая панель изготовлена из металла. Левая стенка дополнена окном из закаленного стекла, сквозь которое видно многоцветную RGB-подсветку вентиляторов. Боковые панели фиксируются на петли и открываются как дверь. Благодаря стяжкам для кабелей провода внутри располагаются аккуратно. Блок питания располагается снизу или сзади (на усмотрение владельца). При желании корпус Thermaltake S100 TG [CA-1Q9-00S1WN-00] получится оснастить системой водяного охлаждения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус Thermaltake S100 TG Black (CA-1Q9-00S1WN-00) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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