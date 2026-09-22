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Корпус Alseye RAMS 2.0 (AS.07.0241) White купить с доставкой в Москве
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Корпус Alseye RAMS 2.0 (AS.07.0241) White

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Корпус Alseye RAMS 2.0 (AS.07.0241) White - фото 1
Корпус Alseye RAMS 2.0 (AS.07.0241) White - фото 2
Корпус Alseye RAMS 2.0 (AS.07.0241) White - фото 3
Корпус Alseye RAMS 2.0 (AS.07.0241) White - фото 4
Корпус Alseye RAMS 2.0 (AS.07.0241) White - фото 5
Корпус Alseye RAMS 2.0 (AS.07.0241) White - фото 6
Корпус Alseye RAMS 2.0 (AS.07.0241) White - фото 7
Корпус Alseye RAMS 2.0 (AS.07.0241) White - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Alseye RAMS 2.0 (AS.07.0241) White - фото 1
  • Корпус Alseye RAMS 2.0 (AS.07.0241) White - фото 2
  • Корпус Alseye RAMS 2.0 (AS.07.0241) White - фото 3
  • Корпус Alseye RAMS 2.0 (AS.07.0241) White - фото 4
  • Корпус Alseye RAMS 2.0 (AS.07.0241) White - фото 5
  • Корпус Alseye RAMS 2.0 (AS.07.0241) White - фото 6
  • Корпус Alseye RAMS 2.0 (AS.07.0241) White - фото 7
  • Корпус Alseye RAMS 2.0 (AS.07.0241) White - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718509
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Характеристики

Бренд
Alseye
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
218 x 400 x 385 мм
Макс. высота процессорного кулера
180
Максимальная длина видеокарты
305
Материал корпуса
сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
верх 2 x 120 мм или 2 x 140 мм, сзади 120 мм, корзина блока питания 2 x 120 мм, спереди 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
USB 3.0, USB Type-C, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х42х28
Вес, кг.
4.2

Описание товара Корпус Alseye RAMS 2.0 (AS.07.0241) White

Корпус Alseye Mini-Tower – это стильное и компактное решение для сборки современного ПК. Созданный из высококачественной стали и стекла, он отличается прочностью и визуальной привлекательностью. Белый цвет корпуса придаёт ему элегантный и современный вид, который отлично впишется в любое рабочее пространство или домашний интерьер. Корпус поддерживает материнские платы форматов mini-ITX и mATX, что делает его универсальным выбором для компактных сборок. Особое внимание уделено возможностям установки мощных компонентов: внутри достаточно места для видеокарты длиной до 305 мм и процессорного кулера высотой до 180 мм, что позволяет создать производительную систему в небольшом форм-факторе. Для удобной организации внутреннего пространства и размещения компонентов, в корпусе предусмотрено нижнее расположение блока питания. Alseye Mini-Tower оснащён боковым окном из закалённого стекла, что позволяет демонстрировать внутреннее устройство и подсветку системы. С точки зрения хранения данных, корпус предлагает два внутренних отсека для накопителей формата 3.5 дюйма и один отсек для накопителей 2.5 дюйма. Четыре слота расширения позволяют добавить дополнительные карты расширения, увеличивая функциональность системы. С весом всего 3,3 кг, корпус Alseye Mini-Tower является лёгким и удобным для транспортировки, что делает его отличным выбором для тех, кто часто переезжает или участвует в LAN-пати. В целом, Alseye Mini-Tower – это сочетание элегантности, функциональности и продуманного дизайна, рассчитанное на сборку мощных, но компактных систем.

Отзывы о товаре Корпус Alseye RAMS 2.0 (AS.07.0241) White




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Характеристики
Бренд
Alseye
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
218 x 400 x 385 мм
Макс. высота процессорного кулера
180
Максимальная длина видеокарты
305
Материал корпуса
сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
верх 2 x 120 мм или 2 x 140 мм, сзади 120 мм, корзина блока питания 2 x 120 мм, спереди 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
USB 3.0, USB Type-C, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Alseye Mini-Tower – это стильное и компактное решение для сборки современного ПК. Созданный из высококачественной стали и стекла, он отличается прочностью и визуальной привлекательностью. Белый цвет корпуса придаёт ему элегантный и современный вид, который отлично впишется в любое рабочее пространство или домашний интерьер. Корпус поддерживает материнские платы форматов mini-ITX и mATX, что делает его универсальным выбором для компактных сборок. Особое внимание уделено возможностям установки мощных компонентов: внутри достаточно места для видеокарты длиной до 305 мм и процессорного кулера высотой до 180 мм, что позволяет создать производительную систему в небольшом форм-факторе. Для удобной организации внутреннего пространства и размещения компонентов, в корпусе предусмотрено нижнее расположение блока питания. Alseye Mini-Tower оснащён боковым окном из закалённого стекла, что позволяет демонстрировать внутреннее устройство и подсветку системы. С точки зрения хранения данных, корпус предлагает два внутренних отсека для накопителей формата 3.5 дюйма и один отсек для накопителей 2.5 дюйма. Четыре слота расширения позволяют добавить дополнительные карты расширения, увеличивая функциональность системы. С весом всего 3,3 кг, корпус Alseye Mini-Tower является лёгким и удобным для транспортировки, что делает его отличным выбором для тех, кто часто переезжает или участвует в LAN-пати. В целом, Alseye Mini-Tower – это сочетание элегантности, функциональности и продуманного дизайна, рассчитанное на сборку мощных, но компактных систем.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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