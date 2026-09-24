Аквариум (Бг+) - Переправа (4640004135559) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Аквариум (Бг+)
Альбом (сингл)
Переправа
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 500 руб.
В наличии
Код товара: 718344
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2 500 руб.
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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004135559]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Аквариум (Бг+)
Альбом (сингл)
Переправа
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Дом, В Котором Живёт Луна, Сирах Малатой Тан, Тайная Нерпа Счастья, Медленно, Со Дна, Вести С Юга, 8 и Трое Светлых, Огонь Земли, Дальний Берег Жизни (Лой Быканах)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Аквариум (Бг+) - Переправа (4640004135559) виниловая пластинка
18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Гребенщиковым Борисом Борисовичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Гребенщикова Бориса Борисовича, содержащегося в реестре иностранных агентов. «Переправа» (названия американского и немецкого изданий альбома — «Bardo») — десятый альбом Бориса Гребенщикова, записан совместно с Габриеллой Рот & «The Mirrors».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004135559]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Аквариум (Бг+)
Альбом (сингл)
Переправа
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Дом, В Котором Живёт Луна, Сирах Малатой Тан, Тайная Нерпа Счастья, Медленно, Со Дна, Вести С Юга, 8 и Трое Светлых, Огонь Земли, Дальний Берег Жизни (Лой Быканах)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Гребенщиковым Борисом Борисовичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Гребенщикова Бориса Борисовича, содержащегося в реестре иностранных агентов. «Переправа» (названия американского и немецкого изданий альбома — «Bardo») — десятый альбом Бориса Гребенщикова, записан совместно с Габриеллой Рот & «The Mirrors».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Аквариум (Бг+) - Переправа (4640004135559) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2500 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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