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Аквариум - Феодализм (4640004135689) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Аквариум - Феодализм (4640004135689) виниловая пластинка

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Аквариум - Феодализм (4640004135689) виниловая пластинка - фото 1
Аквариум - Феодализм (4640004135689) виниловая пластинка - фото 2
Аквариум - Феодализм (4640004135689) виниловая пластинка - фото 3
Аквариум - Феодализм (4640004135689) виниловая пластинка - фото 4
Аквариум - Феодализм (4640004135689) виниловая пластинка - фото 5
Аквариум - Феодализм (4640004135689) виниловая пластинка - фото 6
Аквариум - Феодализм (4640004135689) виниловая пластинка - фото 7
Аквариум - Феодализм (4640004135689) виниловая пластинка - фото 8
Аквариум - Феодализм (4640004135689) виниловая пластинка - фото 9
Аквариум - Феодализм (4640004135689) виниловая пластинка - фото 10
Аквариум - Феодализм (4640004135689) виниловая пластинка - фото 11
Аквариум - Феодализм (4640004135689) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Аквариум
Альбом (сингл)
Феодализм
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Аквариум - Феодализм (4640004135689) виниловая пластинка - фото 1
  • Аквариум - Феодализм (4640004135689) виниловая пластинка - фото 2
  • Аквариум - Феодализм (4640004135689) виниловая пластинка - фото 3
  • Аквариум - Феодализм (4640004135689) виниловая пластинка - фото 4
  • Аквариум - Феодализм (4640004135689) виниловая пластинка - фото 5
  • Аквариум - Феодализм (4640004135689) виниловая пластинка - фото 6
  • Аквариум - Феодализм (4640004135689) виниловая пластинка - фото 7
  • Аквариум - Феодализм (4640004135689) виниловая пластинка - фото 8
  • Аквариум - Феодализм (4640004135689) виниловая пластинка - фото 9
  • Аквариум - Феодализм (4640004135689) виниловая пластинка - фото 10
  • Аквариум - Феодализм (4640004135689) виниловая пластинка - фото 11
  • Аквариум - Феодализм (4640004135689) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 760 руб. 
Начислим 102 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718337
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Аквариум - Феодализм (4640004135689) виниловая пластинка
2 760 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004135689]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Аквариум
Альбом (сингл)
Феодализм
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Благословение Холмов, Святой Герман, Боже Храни Полярников, Не Стой На Пути У Высоких Чувств, Сестра, Серебро Господа Моего, Джунгли, Иван И Данило, Ангел, Диплом, О Лебеде Исчезнувшем
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Аквариум - Феодализм (4640004135689) виниловая пластинка

18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Гребенщиковым Борисом Борисовичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Гребенщикова Бориса Борисовича, содержащегося в реестре иностранных агентов. Альбом-сборник, выпущенный в феврале 2007 года по возвращении лидера группы Бориса Гребенщикова из Штатов. При этом официальный выход датируется именно февралем 2007, а не сентябрем 1989. Композиции записывались на разных студиях звукозаписи: Дом Радио, на Мосфильме, но все же основным местом записи творения музыкантов была студия Аквариума в ДК Связи. На пластинке представлено одиннадцать треков общей продолжительностью около часа.

Отзывы о товаре Аквариум - Феодализм (4640004135689) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004135689]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Аквариум
Альбом (сингл)
Феодализм
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Благословение Холмов, Святой Герман, Боже Храни Полярников, Не Стой На Пути У Высоких Чувств, Сестра, Серебро Господа Моего, Джунгли, Иван И Данило, Ангел, Диплом, О Лебеде Исчезнувшем
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Описание
18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Гребенщиковым Борисом Борисовичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Гребенщикова Бориса Борисовича, содержащегося в реестре иностранных агентов. Альбом-сборник, выпущенный в феврале 2007 года по возвращении лидера группы Бориса Гребенщикова из Штатов. При этом официальный выход датируется именно февралем 2007, а не сентябрем 1989. Композиции записывались на разных студиях звукозаписи: Дом Радио, на Мосфильме, но все же основным местом записи творения музыкантов была студия Аквариума в ДК Связи. На пластинке представлено одиннадцать треков общей продолжительностью около часа.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аквариум - Феодализм (4640004135689) виниловая пластинка – стоимость товара 2760 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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