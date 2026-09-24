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Аквариум - Табу (4640004135627) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Аквариум - Табу (4640004135627) виниловая пластинка

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Аквариум - Табу (4640004135627) виниловая пластинка - фото 1
Аквариум - Табу (4640004135627) виниловая пластинка - фото 2
Аквариум - Табу (4640004135627) виниловая пластинка - фото 3
Аквариум - Табу (4640004135627) виниловая пластинка - фото 4
Аквариум - Табу (4640004135627) виниловая пластинка - фото 5
Аквариум - Табу (4640004135627) виниловая пластинка - фото 6
Аквариум - Табу (4640004135627) виниловая пластинка - фото 7
Аквариум - Табу (4640004135627) виниловая пластинка - фото 8
Аквариум - Табу (4640004135627) виниловая пластинка - фото 9
Аквариум - Табу (4640004135627) виниловая пластинка - фото 10
Аквариум - Табу (4640004135627) виниловая пластинка - фото 11
Аквариум - Табу (4640004135627) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Аквариум
Альбом (сингл)
Табу
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Аквариум - Табу (4640004135627) виниловая пластинка - фото 1
  • Аквариум - Табу (4640004135627) виниловая пластинка - фото 2
  • Аквариум - Табу (4640004135627) виниловая пластинка - фото 3
  • Аквариум - Табу (4640004135627) виниловая пластинка - фото 4
  • Аквариум - Табу (4640004135627) виниловая пластинка - фото 5
  • Аквариум - Табу (4640004135627) виниловая пластинка - фото 6
  • Аквариум - Табу (4640004135627) виниловая пластинка - фото 7
  • Аквариум - Табу (4640004135627) виниловая пластинка - фото 8
  • Аквариум - Табу (4640004135627) виниловая пластинка - фото 9
  • Аквариум - Табу (4640004135627) виниловая пластинка - фото 10
  • Аквариум - Табу (4640004135627) виниловая пластинка - фото 11
  • Аквариум - Табу (4640004135627) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 760 руб. 
Начислим 102 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718335
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Аквариум - Табу (4640004135627) виниловая пластинка
2 760 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004135627]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Аквариум
Альбом (сингл)
Табу
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Сегодня Ночью Кто-то, Пустые Места, Кусок Жизни, Береги Свой Хой, Пепел, Никто Из Нас Не, Игра Наверняка, Аристократ, Сыновья Молчаливых Дней, Радамаэрл, Сентябрь
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Аквариум - Табу (4640004135627) виниловая пластинка

18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Гребенщиковым Борисом Борисовичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Гребенщикова Бориса Борисовича, содержащегося в реестре иностранных агентов. Будущую напряженность при прослушивании задал телефонный звонок, с которого и начинается альбом под порядковым номером три из “естественных” альбомов, который был выпущен летом 1982 года, а записан довольно быстро, причем количество наложений было сведено к минимуму. Энергетика и общая напористость присутствуют в достатке. Поменялся и привычный звук группы, который разрывается между тяжелым роком и регги. На виниловой пластинке представлено 11 треков.

Отзывы о товаре Аквариум - Табу (4640004135627) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004135627]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Аквариум
Альбом (сингл)
Табу
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Сегодня Ночью Кто-то, Пустые Места, Кусок Жизни, Береги Свой Хой, Пепел, Никто Из Нас Не, Игра Наверняка, Аристократ, Сыновья Молчаливых Дней, Радамаэрл, Сентябрь
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Гребенщиковым Борисом Борисовичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Гребенщикова Бориса Борисовича, содержащегося в реестре иностранных агентов. Будущую напряженность при прослушивании задал телефонный звонок, с которого и начинается альбом под порядковым номером три из “естественных” альбомов, который был выпущен летом 1982 года, а записан довольно быстро, причем количество наложений было сведено к минимуму. Энергетика и общая напористость присутствуют в достатке. Поменялся и привычный звук группы, который разрывается между тяжелым роком и регги. На виниловой пластинке представлено 11 треков.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аквариум - Табу (4640004135627) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2760 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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