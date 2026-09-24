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Аквариум - Синий Альбом (4640004135580) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Аквариум - Синий Альбом (4640004135580) виниловая пластинка

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Аквариум - Синий Альбом (4640004135580) виниловая пластинка - фото 1
Аквариум - Синий Альбом (4640004135580) виниловая пластинка - фото 2
Аквариум - Синий Альбом (4640004135580) виниловая пластинка - фото 3
Аквариум - Синий Альбом (4640004135580) виниловая пластинка - фото 4
Аквариум - Синий Альбом (4640004135580) виниловая пластинка - фото 5
Аквариум - Синий Альбом (4640004135580) виниловая пластинка - фото 6
Аквариум - Синий Альбом (4640004135580) виниловая пластинка - фото 7
Аквариум - Синий Альбом (4640004135580) виниловая пластинка - фото 8
Аквариум - Синий Альбом (4640004135580) виниловая пластинка - фото 9
Аквариум - Синий Альбом (4640004135580) виниловая пластинка - фото 10
Аквариум - Синий Альбом (4640004135580) виниловая пластинка - фото 11
Аквариум - Синий Альбом (4640004135580) виниловая пластинка - фото 12
Аквариум - Синий Альбом (4640004135580) виниловая пластинка - фото 13
Аквариум - Синий Альбом (4640004135580) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Аквариум
Альбом (сингл)
Синий Альбом
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Аквариум - Синий Альбом (4640004135580) виниловая пластинка - фото 1
  • Аквариум - Синий Альбом (4640004135580) виниловая пластинка - фото 2
  • Аквариум - Синий Альбом (4640004135580) виниловая пластинка - фото 3
  • Аквариум - Синий Альбом (4640004135580) виниловая пластинка - фото 4
  • Аквариум - Синий Альбом (4640004135580) виниловая пластинка - фото 5
  • Аквариум - Синий Альбом (4640004135580) виниловая пластинка - фото 6
  • Аквариум - Синий Альбом (4640004135580) виниловая пластинка - фото 7
  • Аквариум - Синий Альбом (4640004135580) виниловая пластинка - фото 8
  • Аквариум - Синий Альбом (4640004135580) виниловая пластинка - фото 9
  • Аквариум - Синий Альбом (4640004135580) виниловая пластинка - фото 10
  • Аквариум - Синий Альбом (4640004135580) виниловая пластинка - фото 11
  • Аквариум - Синий Альбом (4640004135580) виниловая пластинка - фото 12
  • Аквариум - Синий Альбом (4640004135580) виниловая пластинка - фото 13
  • Аквариум - Синий Альбом (4640004135580) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 760 руб. 
Начислим 102 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718333
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Аквариум - Синий Альбом (4640004135580) виниловая пластинка
2 760 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004135580]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Аквариум
Альбом (сингл)
Синий Альбом
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Железнодорожная вода, Герои Рок-н-ролла, Гость, Странные объекты между светом и звуком, Электрический Пёс, Всё что Я хочу, Чай, Плоскость, Рутман, В Подобную Ночь, Единственный Дом, Река
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Аквариум - Синий Альбом (4640004135580) виниловая пластинка

18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Гребенщиковым Борисом Борисовичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Гребенщикова Бориса Борисовича, содержащегося в реестре иностранных агентов. Он же - первый из “естественных”. Издание датируется 1981 годом. В коллективе, на момент написания альбома, была увлеченность такими музыкальными направлениями, как регги и растафарианство. Некоторые из песен явно об этом свидетельствуют. Концепцией, как таковой, альбом не обладал и только по завершении записи, он стал этим самым “Синим альбомом”. На пластинке можно услышать 12 треков общей продолжительностью чуть более 50 минут.

Отзывы о товаре Аквариум - Синий Альбом (4640004135580) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004135580]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Аквариум
Альбом (сингл)
Синий Альбом
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Железнодорожная вода, Герои Рок-н-ролла, Гость, Странные объекты между светом и звуком, Электрический Пёс, Всё что Я хочу, Чай, Плоскость, Рутман, В Подобную Ночь, Единственный Дом, Река
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Гребенщиковым Борисом Борисовичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Гребенщикова Бориса Борисовича, содержащегося в реестре иностранных агентов. Он же - первый из “естественных”. Издание датируется 1981 годом. В коллективе, на момент написания альбома, была увлеченность такими музыкальными направлениями, как регги и растафарианство. Некоторые из песен явно об этом свидетельствуют. Концепцией, как таковой, альбом не обладал и только по завершении записи, он стал этим самым “Синим альбомом”. На пластинке можно услышать 12 треков общей продолжительностью чуть более 50 минут.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аквариум - Синий Альбом (4640004135580) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2760 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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