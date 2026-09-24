Аквариум - Любимые Песни Рамзеса Iv (4640004135726) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Аквариум - Любимые Песни Рамзеса Iv (4640004135726) виниловая пластинка
18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Гребенщиковым Борисом Борисовичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Гребенщикова Бориса Борисовича, содержащегося в реестре иностранных агентов. В восьмой раз группа объявила о выходы нового альбома в августе 1993 года. Первыми “ласточками” с нового альбома стали “Летчик” и “Царь сна”, появившиеся еще во время гастролей Гребенщикова и его “БГ-Бэнд” в 1992 году весной. А сам альбом во многом обязан своему появлению после воссоединения коллектива в этом же 1992-м году, после которого Аквариум отправился в масштабный тур по Волге. Во время этого тура и было записано большинство песен с альбома
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