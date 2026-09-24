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Аквариум - Любимые Песни Рамзеса Iv (4640004135726) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Аквариум - Любимые Песни Рамзеса Iv (4640004135726) виниловая пластинка

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Аквариум - Любимые Песни Рамзеса Iv (4640004135726) виниловая пластинка - фото 1
Аквариум - Любимые Песни Рамзеса Iv (4640004135726) виниловая пластинка - фото 2
Аквариум - Любимые Песни Рамзеса Iv (4640004135726) виниловая пластинка - фото 3
Аквариум - Любимые Песни Рамзеса Iv (4640004135726) виниловая пластинка - фото 4
Аквариум - Любимые Песни Рамзеса Iv (4640004135726) виниловая пластинка - фото 5
Аквариум - Любимые Песни Рамзеса Iv (4640004135726) виниловая пластинка - фото 6
Аквариум - Любимые Песни Рамзеса Iv (4640004135726) виниловая пластинка - фото 7
Аквариум - Любимые Песни Рамзеса Iv (4640004135726) виниловая пластинка - фото 8
Аквариум - Любимые Песни Рамзеса Iv (4640004135726) виниловая пластинка - фото 9
Аквариум - Любимые Песни Рамзеса Iv (4640004135726) виниловая пластинка - фото 10
Аквариум - Любимые Песни Рамзеса Iv (4640004135726) виниловая пластинка - фото 11
Аквариум - Любимые Песни Рамзеса Iv (4640004135726) виниловая пластинка - фото 12
Аквариум - Любимые Песни Рамзеса Iv (4640004135726) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Аквариум
Альбом (сингл)
Любимые Песни Рамзеса Iv
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Аквариум - Любимые Песни Рамзеса Iv (4640004135726) виниловая пластинка - фото 1
  • Аквариум - Любимые Песни Рамзеса Iv (4640004135726) виниловая пластинка - фото 2
  • Аквариум - Любимые Песни Рамзеса Iv (4640004135726) виниловая пластинка - фото 3
  • Аквариум - Любимые Песни Рамзеса Iv (4640004135726) виниловая пластинка - фото 4
  • Аквариум - Любимые Песни Рамзеса Iv (4640004135726) виниловая пластинка - фото 5
  • Аквариум - Любимые Песни Рамзеса Iv (4640004135726) виниловая пластинка - фото 6
  • Аквариум - Любимые Песни Рамзеса Iv (4640004135726) виниловая пластинка - фото 7
  • Аквариум - Любимые Песни Рамзеса Iv (4640004135726) виниловая пластинка - фото 8
  • Аквариум - Любимые Песни Рамзеса Iv (4640004135726) виниловая пластинка - фото 9
  • Аквариум - Любимые Песни Рамзеса Iv (4640004135726) виниловая пластинка - фото 10
  • Аквариум - Любимые Песни Рамзеса Iv (4640004135726) виниловая пластинка - фото 11
  • Аквариум - Любимые Песни Рамзеса Iv (4640004135726) виниловая пластинка - фото 12
  • Аквариум - Любимые Песни Рамзеса Iv (4640004135726) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 760 руб. 
Начислим 102 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718325
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Аквариум - Любимые Песни Рамзеса Iv (4640004135726) виниловая пластинка
2 760 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004135726]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Аквариум
Альбом (сингл)
Любимые Песни Рамзеса Iv
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Летчик, Науки Юношей, Iерофант, Как Нам Вернуться Домой, Королевское Утро, Царь Сна, Назад К Девственности, Отец Яблок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Аквариум - Любимые Песни Рамзеса Iv (4640004135726) виниловая пластинка

18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Гребенщиковым Борисом Борисовичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Гребенщикова Бориса Борисовича, содержащегося в реестре иностранных агентов. В восьмой раз группа объявила о выходы нового альбома в августе 1993 года. Первыми “ласточками” с нового альбома стали “Летчик” и “Царь сна”, появившиеся еще во время гастролей Гребенщикова и его “БГ-Бэнд” в 1992 году весной. А сам альбом во многом обязан своему появлению после воссоединения коллектива в этом же 1992-м году, после которого Аквариум отправился в масштабный тур по Волге. Во время этого тура и было записано большинство песен с альбома

Отзывы о товаре Аквариум - Любимые Песни Рамзеса Iv (4640004135726) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004135726]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Аквариум
Альбом (сингл)
Любимые Песни Рамзеса Iv
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Летчик, Науки Юношей, Iерофант, Как Нам Вернуться Домой, Королевское Утро, Царь Сна, Назад К Девственности, Отец Яблок
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Описание
18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Гребенщиковым Борисом Борисовичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Гребенщикова Бориса Борисовича, содержащегося в реестре иностранных агентов. В восьмой раз группа объявила о выходы нового альбома в августе 1993 года. Первыми “ласточками” с нового альбома стали “Летчик” и “Царь сна”, появившиеся еще во время гастролей Гребенщикова и его “БГ-Бэнд” в 1992 году весной. А сам альбом во многом обязан своему появлению после воссоединения коллектива в этом же 1992-м году, после которого Аквариум отправился в масштабный тур по Волге. Во время этого тура и было записано большинство песен с альбома
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аквариум - Любимые Песни Рамзеса Iv (4640004135726) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2760 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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