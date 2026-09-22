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Secret Service - Aux Deux Magots (4409514302802) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Secret Service - Aux Deux Magots (4409514302802) виниловая пластинка

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Secret Service - Aux Deux Magots (4409514302802) виниловая пластинка - фото 1
Secret Service - Aux Deux Magots (4409514302802) виниловая пластинка - фото 2
Secret Service - Aux Deux Magots (4409514302802) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Secret Service
Альбом (сингл)
Aux Deux Magots
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Secret Service - Aux Deux Magots (4409514302802) виниловая пластинка - фото 1
  • Secret Service - Aux Deux Magots (4409514302802) виниловая пластинка - фото 2
  • Secret Service - Aux Deux Magots (4409514302802) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718280
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Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4409514302802]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Secret Service
Альбом (сингл)
Aux Deux Magots
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
I'm So I'm So I'm So (I'm So In Love With You), If You Need Me, Don't You Know, Don't You Know, Turn To Me, The Way You Are (Extended Version), Say Say, Light, Aux Deux Magots (Instrumental), Where The Wind Blows, Thank You For That Night
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Secret Service - Aux Deux Magots (4409514302802) виниловая пластинка

Aux Deux Magots — шестой студийный альбом шведской поп-группы Secret Service, выпущенный в ноябре 1987 года и записанный в студии Sonet Studios в Бромме (район Стокгольма) и был переиздан в 2025 году на черном классическом виниле лейблом 80Latituderecords. Название альбома отсылает к парижскому кафе «Дё маго», а именно к магазину новинок, расположенному рядом с кафе, который носит название Aux Deux magots — «У двух маго». «The Way You Are» (дуэт Улы Хоканссона и Агнеты Фельтског) стал большим хитом в Швеции. «Say Say», «I'm So I'm So I'm So», а также «Don't You Know Don't You Know» также были выпущены как синглы с альбома. Это первый альбом группы, записанный в составе, отличном от участвовавшего в создании всех предыдущих альбомов. Это была первая пластинка, в которой Александр Бард (известный по участию в группе Army of Lovers) также участвовал в качестве автора песен. Исполнитель: Secret Service Secret Service — шведская музыкальная группа, исполнявшая свои произведения в жанре популярной музыки в 1980-х годах. Ула Хоканссон (вокалист), Тим Норелл, Тонни Линдберг, Лейф Йоханссон, Лейф Паулсен и Ульф Валберг. Дебютная песня «Oh Susie» завоевала высокие места как в Европе, так и за её пределами.

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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4409514302802]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Secret Service
Альбом (сингл)
Aux Deux Magots
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
I'm So I'm So I'm So (I'm So In Love With You), If You Need Me, Don't You Know, Don't You Know, Turn To Me, The Way You Are (Extended Version), Say Say, Light, Aux Deux Magots (Instrumental), Where The Wind Blows, Thank You For That Night
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Aux Deux Magots — шестой студийный альбом шведской поп-группы Secret Service, выпущенный в ноябре 1987 года и записанный в студии Sonet Studios в Бромме (район Стокгольма) и был переиздан в 2025 году на черном классическом виниле лейблом 80Latituderecords. Название альбома отсылает к парижскому кафе «Дё маго», а именно к магазину новинок, расположенному рядом с кафе, который носит название Aux Deux magots — «У двух маго». «The Way You Are» (дуэт Улы Хоканссона и Агнеты Фельтског) стал большим хитом в Швеции. «Say Say», «I'm So I'm So I'm So», а также «Don't You Know Don't You Know» также были выпущены как синглы с альбома. Это первый альбом группы, записанный в составе, отличном от участвовавшего в создании всех предыдущих альбомов. Это была первая пластинка, в которой Александр Бард (известный по участию в группе Army of Lovers) также участвовал в качестве автора песен. Исполнитель: Secret Service Secret Service — шведская музыкальная группа, исполнявшая свои произведения в жанре популярной музыки в 1980-х годах. Ула Хоканссон (вокалист), Тим Норелл, Тонни Линдберг, Лейф Йоханссон, Лейф Паулсен и Ульф Валберг. Дебютная песня «Oh Susie» завоевала высокие места как в Европе, так и за её пределами.
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