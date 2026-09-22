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Жесткий диск Synology SATA 16TB (HAT3310-16T) купить в Москве цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск Synology SATA 16TB (HAT3310-16T)

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Жесткий диск Synology SATA 16TB (HAT3310-16T) - фото 1
Жесткий диск Synology SATA 16TB (HAT3310-16T) - фото 2
Жесткий диск Synology SATA 16TB (HAT3310-16T) - фото 3
Жесткий диск Synology SATA 16TB (HAT3310-16T) - фото 4
Жесткий диск Synology SATA 16TB (HAT3310-16T) - фото 5
Жесткий диск Synology SATA 16TB (HAT3310-16T) - фото 6
Жесткий диск Synology SATA 16TB (HAT3310-16T) - фото 7
Жесткий диск Synology SATA 16TB (HAT3310-16T) - фото 8
Жесткий диск Synology SATA 16TB (HAT3310-16T) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Объем
16 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
  • Жесткий диск Synology SATA 16TB (HAT3310-16T) - фото 1
  • Жесткий диск Synology SATA 16TB (HAT3310-16T) - фото 2
  • Жесткий диск Synology SATA 16TB (HAT3310-16T) - фото 3
  • Жесткий диск Synology SATA 16TB (HAT3310-16T) - фото 4
  • Жесткий диск Synology SATA 16TB (HAT3310-16T) - фото 5
  • Жесткий диск Synology SATA 16TB (HAT3310-16T) - фото 6
  • Жесткий диск Synology SATA 16TB (HAT3310-16T) - фото 7
  • Жесткий диск Synology SATA 16TB (HAT3310-16T) - фото 8
  • Жесткий диск Synology SATA 16TB (HAT3310-16T) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
76 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718196
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Характеристики

Бренд
Synology
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Объем
16 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Время наработки на отказ
1200000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х14х4
Вес, г.
700

Описание товара Жесткий диск Synology SATA 16TB (HAT3310-16T)

HDD 16.0Tb Synology HAT3310-16T - Жесткие диски SATA серии Synology Plus разработаны для надежного, износоустойчивого и высокопроизводительного круглосуточного хранения данных в системах Synology для малого и среднего бизнеса. Обязательное прохождение тестирования и надежность NAS-класса обеспечивают стабильную производительность в многопользовательских средах с продолжительной безотказной работой.

Отзывы о товаре Жесткий диск Synology SATA 16TB (HAT3310-16T)




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Характеристики
Бренд
Synology
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Объем
16 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Время наработки на отказ
1200000
Страна производитель
Китай
Описание
HDD 16.0Tb Synology HAT3310-16T - Жесткие диски SATA серии Synology Plus разработаны для надежного, износоустойчивого и высокопроизводительного круглосуточного хранения данных в системах Synology для малого и среднего бизнеса. Обязательное прохождение тестирования и надежность NAS-класса обеспечивают стабильную производительность в многопользовательских средах с продолжительной безотказной работой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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