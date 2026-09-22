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Жесткий диск Toshiba Enterprise HDD 3.5" SAS 16TB MG09SCA16TE купить в Москве цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск Toshiba Enterprise HDD 3.5" SAS 16TB MG09SCA16TE

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Жесткий диск Toshiba Enterprise HDD 3.5&quot; SAS 16TB MG09SCA16TE - фото 1
Жесткий диск Toshiba Enterprise HDD 3.5&quot; SAS 16TB MG09SCA16TE - фото 2
Жесткий диск Toshiba Enterprise HDD 3.5&quot; SAS 16TB MG09SCA16TE - фото 3
Жесткий диск Toshiba Enterprise HDD 3.5&quot; SAS 16TB MG09SCA16TE - фото 4
Жесткий диск Toshiba Enterprise HDD 3.5&quot; SAS 16TB MG09SCA16TE - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SAS
Объем
16 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
  • Жесткий диск Toshiba Enterprise HDD 3.5&quot; SAS 16TB MG09SCA16TE - фото 1
  • Жесткий диск Toshiba Enterprise HDD 3.5&quot; SAS 16TB MG09SCA16TE - фото 2
  • Жесткий диск Toshiba Enterprise HDD 3.5&quot; SAS 16TB MG09SCA16TE - фото 3
  • Жесткий диск Toshiba Enterprise HDD 3.5&quot; SAS 16TB MG09SCA16TE - фото 4
  • Жесткий диск Toshiba Enterprise HDD 3.5&quot; SAS 16TB MG09SCA16TE - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
78 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 726732
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Характеристики

Бренд
Toshiba
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SAS
Объем
16 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Время наработки на отказ
2500000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х3
Вес, г.
780

Описание товара Жесткий диск Toshiba Enterprise HDD 3.5" SAS 16TB MG09SCA16TE

**Жёсткий диск серверный Toshiba MG09SCA16TE** Обеспечьте надёжное хранение больших объёмов данных с серверным жёстким диском Toshiba MG09SCA16TE. Этот диск — идеальное решение для серверов и систем хранения данных, где требуется высокая ёмкость и производительность. **Основные характеристики:** * ёмкость: 16 ТБ — достаточно места для хранения обширных массивов данных; * форм-фактор: 3.5" — совместимость с большинством серверных стоек и систем; * интерфейс: SAS 12Gb/s — высокая скорость передачи данных, которая позволит максимально эффективно использовать ресурсы вашей системы. Жёсткий диск Toshiba MG09SCA16TE обеспечит стабильную работу вашей серверной системы и поможет справиться с растущим объёмом данных. Надёжность и качество Toshiba — залог бесперебойной работы вашего бизнеса!

Отзывы о товаре Жесткий диск Toshiba Enterprise HDD 3.5" SAS 16TB MG09SCA16TE




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Характеристики
Бренд
Toshiba
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SAS
Объем
16 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Время наработки на отказ
2500000
Страна производитель
Китай
Описание
**Жёсткий диск серверный Toshiba MG09SCA16TE** Обеспечьте надёжное хранение больших объёмов данных с серверным жёстким диском Toshiba MG09SCA16TE. Этот диск — идеальное решение для серверов и систем хранения данных, где требуется высокая ёмкость и производительность. **Основные характеристики:** * ёмкость: 16 ТБ — достаточно места для хранения обширных массивов данных; * форм-фактор: 3.5" — совместимость с большинством серверных стоек и систем; * интерфейс: SAS 12Gb/s — высокая скорость передачи данных, которая позволит максимально эффективно использовать ресурсы вашей системы. Жёсткий диск Toshiba MG09SCA16TE обеспечит стабильную работу вашей серверной системы и поможет справиться с растущим объёмом данных. Надёжность и качество Toshiba — залог бесперебойной работы вашего бизнеса!
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Отзывы


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